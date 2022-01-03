أحمد السويلم: «بالغلط» تدشن أعمال «?و» في السنة الجديدة

ديوان Diwan

أطلق موقع «?و» مع بداية العام الجديد 2022 المسرحية الكوميدية «بالغلط» لتكون فاتحة الاعمال المسرحية المحلية الجديدة بالاضافة لعدد متميز من الافلام والبرامج والمسلسلات الكويتية الجديدة.

وعن المسرحية الجديدة صرح مدير ادارة العلاقات العامة في «فو» احمد السويلم قائلا: في البداية نبارك لجمهورنا الحبيب في كل مكان كما نشيد بالاقبال الكبير الذي يحققه موقع «فو» وأيضا الدعم المتميز من قبل اجهزة الاعلام بكافة قطاعاتها المرئية المسموعة والمقروءة بالاضافة لمواقع التواصل على اختلافها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.

وتابع السويلم قائلا: مسرحية «بالغلط» من بطولة حشد متميز من النجوم في مقدمتهم عبدالرحمن العقل وداود حسين ومحمد العجيمي وناصر البلوشي بالاضافة الى كل من بدر البلوشي وعبدالله الحمادي.. وعبدالمحسن العمر وسعيد الملا.

وعن فكرة المسرحية يتحدث احمد السويلم قائلا: تدور احداث المسرحية عن مختبر في احد الدول الاوروبية يخترعون جهاز من أجل زيادة نسبه البرودة في منطقتهم بسبب الاحتباس الحراري مما سوف يؤثر هذا الجهاز على دول الشرق الاوسط والخليج العربي ويزيد عليهم حرارة الجو وبالفعل يشتغل هذا الجهاز ولكن يشتغل بطريقه عكسية ويسقط ثلجاً في دول الشرق الاوسط والخليج.. كيف سيتعايش سكان الخليج في الاجواء الثلجية وهل سينجحون في تجاوز هذا الغلط ويصلحون الحال؟ العمل من تأليف الكاتبة مريم القلاف واخراج ناصر البلوشي. وتعد منصة «?و VO» الكويت حاضنة رقمية غير ربحية تهدف إلى دعم واحتضان مختلف المواهب في الموسيقى والتمثيل والأنشطة الترفيهية....وتعمل على إيصال المواهب الشابة الى العالمية.

