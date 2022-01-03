ليلة «تريو الرياض».. «فوق هام السحب»

ديوان Diwan

افتتحت الهيئة العامة للترفيه صفحة فنية جديدة للعام الجديد 2022، بأصوات 13 مغنيا عربيا، في ليلة تريو الرياض، بحضور فنان العرب محمد عبده، ومجموعة من النخب الفنية على مستوى العالم العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ومثل حضور الفنان عبدالمجيد عبدالله مفاجأة أخرى للحفل، إذ عاد للمسرح بعد غياب طويل، وشارك في إحياء الليلة التاريخية، برفقة النجوم الفنانين والفنانات، وفي مقدمتهم محمد عبده، إضافة إلى الفنانين عبدالله الرويشد، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، وليد الشامي، نوال الكويتية، أصالة، أسماء المنور، أنغام، في محمد عبده أرينا.

وتميزت ليلة تريو الرياض باستعادة عدد من الأغاني التي تمثل جزءا من تاريخ الفن العربي، حيث لامست ذائقة الجمهور مجددا في لحظات الفرح الذي عم أرجاء الحفل الذي أقيم في منطقة بوليفارد رياض سيتي. في حفل جاء متزامناً مع ليلة كان عنوانها الطرب بين نهاية عام، وبداية آخر.

وشكلت الليلة الغنائية المنفردة طابعا مختلفا عن بقية الحفلات، إذ تميزت بفصول جديدة من التريو الغنائي بين النجوم، حيث حظى النجوم المشاركون بشعبية جماهيرية كبيرة لدى الزوار الذين استمتعوا بأعذب الألحان والكلمات في حفل هو الأكبر من نوعه في تاريخ الغناء العربي.

وقاد الفرقة الموسيقية للحفل المايسترو وليد فايد من خلال الأوركسترا التي أحيت الليلة بتقاسيم العود والمعزوفات والأنغام لساعات عدة متواصلة في ليلة غنائية فريدة انتهت بمشاركة جميع الفنانين والفنانات في غناء الأغنية السعودية الشهيرة فوق هام السحب.

