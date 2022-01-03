رسميا.. محمد محمود عبدالعزيز داخل القفص الذهبي

ديوان Diwan

«أنا عملتها واتجوزت يا حاج».. جزء صغير من رسالة طويلة، نشرها الفنان والمنتج المصري، محمد محمود عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موجهاً إياها إلى والده الراحل، الفنان محمود عبد العزيز.

«محمد» الذي أعلن عن عقد قرانه رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية، قال في الرسالة التي كتبها لـ«الساحر»: «رسالة إلى أبى الغالي أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم أن حضرتك مابتفارقنيش بس بجد دي من اكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا، رسمياً مستر اند مسز عبدالعزيز، ‎اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعًا وقانوناً أمام الله وأمام الجميع. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير». وتابع: «‎اللهم أكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أي شر وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف انه خير لنا فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب وما تجود به علينا أفضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا، ‎دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعاً إن شاء الله، شكر خاص لتصوير وإخراج ابني البكري وآخى الأصغر كريم محمود عبدالعزيز».

كما نشر الابن الأكبر لـ «الساحر»، فيديو عبر صفحته على موقع «انستغرام»، لـ«عقد القران»، وقال في جزء منه: «رسميا مستر أند مسز عبد العزيز، اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعاً وقانوناً أمام الله وأمام الجميع».

يشار هنا إلى أن «محمد» أعلن في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، عن خطبته فتاة من خارج الوسط الفني تدعى «سارة»، كما سبق وأن تحدث «محمد» من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة على صفحة «انستغرام» الخاصة به، عن زواجه، حيث كشف أن خطيبته «سارة» جزائرية فرنسية.

من جهتها.. حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الفنان محمد محمود عبدالعزيز، ونشرت «دنيا»، صورة لمحمد محمود عبدالعزيز تجمعه بزوجته، عبر خاصية الاستوري بحاسبها الرسمي بموقع الصور والفيديو «انستغرام»، وعلقت عليها قائلة: «ألف مبروك يا أخويا، ربنا يسعدكم يا رب».

