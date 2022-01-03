كل عام وأنتم بخير

ديوان Diwan

يسرني أن أقدّم التهنئة لجميع كبار السن، وأرجو أن يكون هذا العام عاما معبرا عن طموحاتنا وآمالنا وخططنا وجهودنا في خدمتهم ورعايتهم وتأهيلهم، وإذا كانت قصص النجاح تبدأ برؤية، فإن أنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن الطموح والقوة والإرادة، وتلك أهم مرتكزات رؤيتنا التي نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معاً للنهوض بمستوى خدمة ورعاية كبار السن، حيث نتطلع دائما مع بداية كل عام جديد إلى مستقبل أكثر إشراقاً لفئة كبار السن، قادرون على أن نصنعه - بعون الله – بتضافر جهودنا في قطاع العمل الأهلي والخيري والإنساني ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني والقطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، فبلدنا الغالية تستحق أكثر مما تحقق، ولدينا قدراتٌ سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل، وسنبذل أقصى جهودنا لنمنح جميع المسنين في أرجاء الوطن فرصة الحياة الكريمة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في عملنا في السنين الماضية، وفي السنة هذه نتطلع الى مضاعفة كل جهودنا وقدراتنا وإمكاناتنا، ونتكاتف جميعا لتقديم أفضل الخدمات والسبل لخدمة ورعاية وتأهيل كبار السن، نتطلع أن نحول القطاع التطوعي والخيري إلى عملاق اجتماعي وإنساني يعمل في شتى ميادين الخير والعطاء، ونخطط لعمل خيري متميز جامع وشامل ؛ يلبي الطموحات ويحقق الأمنيات.

وبدءاً من هذا اليوم، سنسعى - بعون الله - لفتح أبواب واسعة لاستشراف المستقبل في التطوير والنهوض بالعمل الخيري والإنساني وحسن رعاية كبار السن، إن ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في مداخيل العمل الخيري فقط، أو المحافظة على بعض المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا دائما مع بداية كل عام، ومع بداية كل دورة جديدة من دورات خدمة ورعاية وتأهيل كبار السن أن يكون لنا دور أكثر تأثيرا وفاعلية من ذي قبل؛ نسهم من خلاله في المشاركة بشكل أوسع في تقديم أفضل الجهود والرؤى والمبادرات لكبار السن كأحد الركائز المهمة في بناء الأوطان، فالناس لا تحيا فقط بالجهود الحكومية، وإنما بالعمل التطوعي والخيري الذي يعد مكملاً أساسيا للمهام والأدوار الرسمية للحكومات، وهو مؤثر في تقدم المجتمعات لأنه لا يستهدف الربح، سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات، وإنما هدفه في المقام الأول تحقيق مصالح مجتمعية تسهم في عمليات التنمية، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وإبراز الصورة الإنسانية للمجتمع، وكذلك تقوية الانتماء الوطني، ما يسهم بشكل مباشر في حالة التماسك الوطني، ليكون وطنا أكثر ازدهاراً يجد فيه المواطنون بشكل عام وفئة كبار السن بشكل خاص ما يتمنونه. فمستقبل وطننا الحبيب الكويت لن نهنأ إلا أن نجعله دائما في مصاف دول العالم المتقدم، بالتعليم والتأهيل، وبالفرص التي تتيحها الدولة للجميع، والخدمات المتطورة في التوظيف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيره، فنحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، ولا عذر لأحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع لا قدر الله.

نتطلع لمنظومة عمل خيري شاملة تغطي كل احتياجات المجتمع من فئة كبار السن والمرضى وذوي الحاجات، ونرحب بالكفاءات من شبابنا وأبنائنا ممن يريدون أن يشاركوا ويسهموا بجهودهم المختلفة في العمل التطوعي والخيري، وسيلقى كل احترام وتقدير كل من جاء يبسط يده مشاركا في العمل الخيري والعطاء ؛ ليتحقق الازدهار لبلدنا والرفاه للجميع.. وأحد أهم مرتكزات هذا النجاح ؛هو التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي في تحمل المسؤولية ؛ لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء وإسهامهم في تنمية الوطن، لتعزيز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وحصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، ولضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وأخيرا فإن تعقد الحياة الاجتماعية وتطور الظروف المعيشية اليومية، وكذلك المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتسارعة، يتطلب أوضاعاً وظروفاً جديدة تقف الحكومات أحياناً عاجزة عن الوفاء بها أو مجاراتها، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود المجتمعية الرسمية والأهلية، لمواجهة تلك التحديات، لذا يأتي دور العمل التطوعي كأحد أهم الجهود التي يمكن أن تسهم في مواجهة تلك التحديات.

