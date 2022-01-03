المحاور السبعة لرعاية كبار السن

ديوان Diwan

رعاية المسنين من قضايا الساعة التي تحظى بالاهتمام.. وأصبحت الكثير من الدول في عصرنا الحاضر تقدم برامج متنوعة من الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وسكانها بهدف تحقيق عدل اجتماعي وتوفير خدمات متكاملة لهم باعتبار أن ذلك من معايير رقي وتقدم ونهضة الدول. ولم يأت هذا الاهتمام من فراغ، وإنما يرجع الاهتمام بهذه الفئة إلى أنها أصبحت ذات تأثير واضح على التركيبة السكانية للمجتمعات وخصوصاً المتقدمة ما استوجب إعادة النظر في الخدمات المقدمة لها وتطويرها بما يتناسب مع تسميتها في المجتمع حيث أصبحـت في بعض المجتمعات تمثل ما نسبته 20% أو أكثر في مجتمعات المانيا واليابان وغيرهما من الدول المتقدمة، ووفقاً لآخر الإحصاءات التي نشرتها الصحف عن الأمم المتحدة أنه في عام 1998م كان يعيش على الأرض 580 مليون إنسان فوق سن 60 عاماً ( بلغ سكان العالم يوم 12 اكتوبر 1999م ستة مليارات نسمة ) أما في عام 2050 فسيرتفع عدد هؤلاء المسنين إلى ملياري إنسان من أصل تسعة مليارات وستكون نسبة من هم فوق الستين في الدول الغنية أكثر منها في الدول النامية 33% مقابل 21%، وهذا التزايد المستمر يدفع بالمجتمعات لتغيير هيكلياتها الاجتماعية وأنظمة وأساليب الرعاية الاجتماعية ودور المؤسسات الرسمية والأهلية والأسر والمسنين أنفسهم في ظل المسؤوليات الجديدة والمستجدات في مجال رعاية المسنين وتوزيع الأدوار لمواكبة متطلبات العصر.

إن توفير متطلبات العيش الكريم لكبار السن وتوفير الحياة الكريمة لهم في الكويت أمر ضروري؛ للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الكويت، فكبار السن هم كبار المواطنين، وهم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم، فكبارنا هم الشباب الذي لا ينضب عطاؤهم، وعلى جيل الأبناء أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم وأن يعززوا ثقافة العطاء والتفاني والإخلاص، فلا يمكن أن ننسى كل ما قدموا وما يقدمونه للوطن، فهم الفخر والقدوة، ووجب الاعتناء والاهتمام بشؤونهم وقضاياهم كفريضة شرعية وواجب إنساني ووطني، لرد الجميل دائما لهم. وتتضمن طرق رعاية كبار السن سبعة محاور أساسية، كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، تتمثل بالآتي:

أولاً : الرعاية الصحية

ويهدف «محور الرعاية الصحية» إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق كبار السن في المجتمع، ويتضمن عددا من المبادرات مثل إطلاق برنامج تأهيل وتدريب لمقدمي الرعاية والتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص لتوفير تأمين صحي أساسي لكبار السن في جميع مناطق الدولة، وعلى المسن لتكون لديه حياة صحية الحرص على المشي كثيراً فهي رياضة كبار السن، ولا يزيد عن نصف ساعة كل يوم، ويتناول أصح الأطعمة ويشرب الماء والعصائر الطبيعية قدر الاستطاعة دون إسراف.

ثانياً: التواصل المجتمعي والحياة النشطة

ويهدف «محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة» إلى تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، ويتضمن مبادرات مثل تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات وتطوير القدرات في استخدامات التكنولوجيا الحديثة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم أنشطة رياضية خاصة بكبار السن من خلال الأندية الرياضية ومراكز التنمية الاجتماعية والمراكز الثقافية على مستوى جميع مناطق الدولة في الرياضات المختلفة، حيث وجدت دراسة طبية جديدة أن كبار السن في المجتمع الأميركي الذين ينخرطون في حياة اجتماعية نشطة يتعرضون لتراجع الذاكرة بوتيرة أبطأ مقارنة بغيرهم، وكانت دراسات سابقة وجدت أن الحياة الاجتماعية النشطة قد تخفض احتمالات الإصابة بخرف الشيخوخة وتراجع الإدراك بين المسنين.

ثالثاً: استثمار الطاقات والمشاركة المدنية

ويهدف هذا المحور إلى تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، ويتضمن مبادرات مثل : إطلاق برنامج لاستقطاب أصحاب الخبرة من المواطنين المتقاعدين في مجالات مختلفة ؛ للاستفادة من خبراتهم من جهات العمل أو التعليم، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة لكبار السن لتعزيز مكانتهم كقدوة في المجتمع، فلو قمنا بزيارة إحدى دور المسنين لوجدنا بينهم المهندس، المعلم، الطبيب، الضابط، وكل المهن الحيوية، وسنجد من بينهم من ترك بصمات مهنية، نقلت المؤسسات والمجتمعات نقلات فنية ومهنية عظيمة،من هنا يمكن تنفيذ مقترح أحد الباحثين بإنشاء «بنك لخبرات الكبار»؛ يتم فيه توثيق الخبرات المهنية والفنية لكبار السن، لتكون هذه الخبرات نبراساً للمؤسسات والمجتمعات، والسائرين على درب الكبار في النجاح والتفوق والازدهار.

رابعاً: الإسكان والبنية التحتية

يؤكد هذا المحور إلى أهمية تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في الإسكان والبنية التحتية في المجالات المختلفة، ويتضمن مبادرات مثل : إعداد دليل مواصفات ومعايير المدينة الصديقة للمسنين ومواءمة احتياجاتهم، وتضمين المعايير الخاصة بالمؤسسات المراعية للمسن إلى الجوائز الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية.

تقول ديزي مافيوبيلو المدير العام المساعد لصحة الأسرة والمجتمع في منظمة الصحة العالمية: يستفيد الناس من جميع الأعمار من مميزات المدن الصديقة للمسنين وليس فقط كبار السن، ولذا فإن الصحة العالمية ملتزمة بنشر وتعزيز وتنفيذ هذا الدليل عالميا.

حيث يراعي الدليل في جوهره مجموعة من العوامل، منها على سبيل المثال: التشجيع على المشي والتمتع بالمساحات الخضراء داخل المدن، ووجود عدد كافٍ من المقاعد الجيدة والآمنة في الأماكن العامة، وكذلك ما يكفي من المراحيض العامة التي يجب أن تكون نظيفة وآمنة للمعوقين مع ضمان حسن الوصول إليها.

قائمة ملامح المدينة المثالية لكبار السن تضم مجموعة من العناصر، مثل الأرصفة الجيدة والمضاءة، وإتاحة المباني العامة للمعوقين، وسعة صدر سائقي الحافلات العامة مع كبار السن في الركوب والجلوس قبل التحرك، ووجود عدد كافٍ من مواقف السيارات لذوي الإعاقات، وقدرة المجتمعات على استيعاب الاحتياجات المتغيرة لكبار السن، مثل وجود وحدات سكنية متكاملة تواكب احتياجاتهم كالمحال التجارية ومتطلبات الحياة اليومية، وتوفير خدمات صديقة وشخصية بدلا من الرد الآلي في الإدارات وخدمات الاستعلامات، مع سهولة صياغة المعلومات والبيانات العامة والخدمات.

خامساً: الاستقرار المالي

يبين هذا المحور ضرورة توفير المعارف المهمة لضمان الاستقرار المالي لكبار السن، ويتضمن مبادرات مثل: استقطاب دعم المؤسسات المحلية الداعمة للمشاريع الريادية لتقديم تسهيلات لكبار السن ؛ تسهم في إنشاء مشاريع ريادية خاصة.

سادساً: الأمن والسلامة

يشير هذا المحور إلى أهمية حماية كبار السن من خلال إطلاق برنامج تدريبي للكشف عن الإساءة والعنف، وحمايتهم من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة، وإطلاق الخط الساخن لضمان وصول الشكاوى، بهدف توعية المسنين والقائمين على رعايتهم وخدمتهم وتأهيلهم بمخاطر السلوك السلبي تجاه كبار السن، والعمل على رد هذا السلوك وتحويله إلى سلوك إيجابي يتفق والتعاليم الإلهية التي كرمت الإنسان ووفقاً للعادات والتقاليد والدساتير والقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن.

سابعاً: جودة الحياة المستقبلية

هذا المحور يؤكد ضرورة توفير سبل الراحة والعيش الكريم لكبار السن من خلال عدد من المبادرات، ومنها على سبيل المثال: منح خصومات خاصة لمستخدمي وسائل النقل العامة من كبار السن، وإعداد برنامج تبادل ثقافي وترفيهي للمتقاعدين. وأصدرت الحكومة الكويتية قانونا لرعاية المسنين عام 2016 م تضمن 24 مادة نصت جميعها على ضرورة منح كبار السن مزايا عديدة من بينها حقوقهم وحياتهم الكريمة، فلكل مواطن كويتي بلغ الخامسة والستين الحق في العلاج خارج الكويت على نفقة الدولة اذا اقتضت حالته الصحية ذلك، وكل شخص بلغ هذه السن ولم يتمكن من تأمين الحياة الكريمة لنفسه ومن مقومات الحياة الطبيعية كإنسان عادي، وسبب إعاقته هو تقدمه في السن أو نتيجة ضعف في قدراته الجسدية أو العقلية أو النفسية، ويحق له أن يتقاضى مبلغا شهريا محددا ومخصصا للخادم والممرضة ليؤمن له العيش الكريم.

وختاما يؤكد السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إبراهيم طاهر البغلي : إن الكويت تحرص دائما من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لأبناء الفئة بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

