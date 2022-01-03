ديوان Diwan

إبراهيم البغلي رائد العمل الاجتماعي وصاحب البصمات الإيجابية

في دولة الكويت الشقيقة وفي دول الخليج، وإذا جاز لي القول في العالم العربي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله صباحكم بالنور والبركة والايثار. حديثنا في مقالة اليوم عن الإيثار، من خلال الصفحة الاجتماعية: الابن البار: أمي وأبي تاج راسي . نطرح هذا الموضوع في زمن أصبحت الانانية الفردية تسيطر على ذواتنا مع أزمة كورونا، وقد ينطبق على البعض المثل المعروف: أنا ومن بعدي الطوفان. وأيضا : يا أرض اشتدي ما عليك قدي.

دعونا نتحدث عن هذا المتغير المهم ودوره الجوهري في العمل الاجتماعي الخيري، وهو بالفعل جوهر مهم، بل نظن أن وجوده في العمل الاجتماعي ديناميكية محركة، وخاصة وجوده كسمة في الشخصية الايجابية مع اولئك الذين يسخرون من وقتهم وذواتهم واموالهم في العمل الخيري، وهم والحمد كثر في مجتمعاتنا العربية والاسلامية. واذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، السيد الفاضل أبو رائد، ابراهيم طاهر البغلي رائد العمل الاجتماعي و صاحب البصمات الايجابية في الكويت الشقيقة وفي دول الخليج، واذا جاز لي القول في العالم العربي. وفي المملكة العربية السعودية تتألق جمعية هدية الحاج والمعتمر في العمل الخيري الريادي من نبع اعماق شخصيات ايجابية من العاملين فيها من اصحاب الهمم العالية بروح الايثار والاخلاص لخدمة الحجاج والمعتمرين.

اذا اتفقنا ان الجوهر الاساس لنجاح العمل الخيري، في الانشطة الاجتماعية، والاسرية، والصحية، والدينية وغيرها من المجالات الحياتية، هو عامل الايثار. اذا تعالوا نسلط الضوء على هذا المتغير المهم من المنظور النفسي الايجابي تحليلا، ومقارنة، وممارسة في واقعنا المعاصر. الايثار استعداد نفسي ودافع وجداني يشترك فيه مجموعة من الانفعالات الوجدانية مثل : الرحمة، والميل العاطفي، تثيرها العاطفة الانفعالية الايجابية، غايتها النهائية هي زيادة هناء وسعادة شخص/ اشخاص آخرين. وتعرف دافعية الإيثار على أنها قصد تحسين موقف شخص/ اشحاص آخرين، ولهذا السبب فقط،، وليس لدوافع خفية لخدمة الذات (الرياء). يتميز دافع الإيثار عن دافع الأنانية أو التمركز حول الذات والذي ربما ينشط ويستحث السلوك المفيد. ويتم حث دافعية الإيثار في أمثلة كثيرة عن طريق الانفعال الوجداني، بمعنى أنه عن طريق رد الفعل المرتفع نضطر إلى رؤية الشخص الآخر في منتهي القلق ويحتاج إلى المساعدة. إن رد الفعل الانفعالي المرتفع هو مرادف التعاطف (المشاركة الانفعالية) والرحمة والميل العاطفي. وأوضحت الدراسات النفسية الإيجابية أن السلوك الإيثاري يعد استجابة تثيرها العاطفة الانفعالية بدلاً من كونها نتيجة أحد ثلاثة أنواع لدوافع متمركزة حول الذات وهي:

? مساعدة الآخرين كي يقللوا الإثارة المقلقة المرتبطة برؤية الآخرين.

? مساعدة الآخرين المحتاجين كي يتجنب الشعور بالذنب أو الخجل.

? مساعدة الآخرين على نيل الثناء أو التقدير أو المتعة الشخصية.

(رياء)

إن الدافع للإيثار يتأثر بالعوامل الدينية، والاجتماعية، والثقافية، والعوامل الشخصية، فبعض الأفراد يؤثرون الآخرين على أنفسهم لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش، إنهم يضحون من أجل الآخرين ويتخلون عن الوقت والمال والمكان بدافع الإيمان لخدمة المحتاجين، وهم في سبيل نظرتهم الإنسانية العالمية يتغلبون على العوائق الداخلية، وتلك المفروضة عليهم من الآخرين، إنهم يعملون لكي يعيشوا حياة تكون فيها قيمهم الداخلية جنباً إلى جنب مع قراراتهم الخارجية وأعمالهم ما يخلق لديهم دافعاً لتحقيق رؤيتهم الإيثارية.

تعالوا الآن نسلط الضوء على مفهوم الايثار من المنظور الديني. الإيثار جوهرة فريدة ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة، يجعل المسلم سعيداً طيباً، وهو علامة الإيمان وسخاء النفس وبذل المعروف لا يصل إليه إلا مؤمن رفيع الأخلاق عالي الهمة نقي السريرة طاهر القلب سخيُّ النّفس كريم الشّيَم كثير العطاء ذا قريحة وقّادة ونفس منقادة، لا يرى له على أحد فضلاً، ولا يرى له عند أحد حقاً، فما أجمل الإيثار وما أجمل حاديه، به يزول الشح، ويُعدم البخل، وينشرح الصدر، وتزول القسوة والأنانية والتشفي وحب الذات، والآيات عن الايثار كثيرة في القرآن الكريم نذكر منها : يقول الحق تبارك وتعالى : ? وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا ? البقرة (110)، ? وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ? الحشر (9)

إنه السلوك الايثاري النابع من اعماق نفوس الانصار المتسم بالحب الصادق والتضحية والبذل والعطاء، حينما تنازلوا عن حظهم للمهاجرين، ومن أجل أن يكون موضوعنا عمليا، نرسم بعض الاستراتيجيات التي قد تساعد على تنمية السلوك الايثاري في شخصيات الاطفال والشباب كالتالي:

بناء وتنمية علاقات ارتباطية آمنة للأطفال والشباب مع والديهم تتسم بالعاطفة الوجدانية.

تهيئة بيئة منزلية داعمة ودافئة تساعد الاطفال والشباب لإداء الدور السلوك الإيثاري.

التركيز على بصمات القوة الإيجابية وعلى مواطن القوة في شخصيات الاطفال والشباب، التي تسعدهم وتجعلهم متفائلين وتنمو لديهم سمات الرحمة والميل العاطفي وتقوى إرادتهم.

الابتعاد عن الأساليب التربوية القائمة على مركزية الذات أو الأنانية.

ترسيخ مفهوم الصحة النفسية الشاملة في نفوس الاطفال والشباب، للحافظ على وطن عزيز مبني على الصدق، والأمانة، والأمل، والتفاؤل، والإيثار، لنصبح قوة في مواجهة الأنانية والتمركز حول الذات.

على المعلم في المدرسة، والمدرب في النادي، والآباء في المنازل، مساعدة الاطفال والشباب على تنمية السلوك الإيثاري عن طريق تغذية التعاطف الوجداني، والانتماء الأخلاقي، والمبادئ الأخلاقية. أصدقائي الايجابيون خلاصة موضوعنا، أن نركز على الجوانب الايجابية ومواطن القوة في النفس البشرية، فكل منا يبحث في نفسه عن الأسباب التي تسعده وتجعله متفائلا ليقوي إرادته للتغيير الايجابي، لأن الشخصية عبارة عن منظومة من المتغيرات كل منها مرتبط بالآخر وتؤثر وتتأثر بالآخر، فإذا استطعنا تغيير أحد المتغيرات نكون قد نجحنا في تغيير العناصر الأخرى، فمثلا نعمل على إنماء الشعور بالإيثار، وبالأمل لإسعاد من حولنا، وخدمتهم. وبالإيثار والحب والتعاطف الوجداني نحقق غايتنا في مجتمع يتمتع بالصحة النفسية الشاملة يتسم بسخاء النفس، وبذل المعروف، رفيع الأخلاق، عالي الهمة.

أ.د. عبد المنان ملا معمور يوسف بار أستاذ العلاج والإرشاد النفسي للدراسات العليا جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية