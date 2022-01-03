4 شركات عامة تفتح الباب للخصخصة العام الحالي

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن توجهات لفتح باب التخصيص بـ 4 شركات مختلفة القطاعات مملوكة للدولة خلال العام الحالي، مشيرة الى ان تلك الشركات والهيئات تتركز في قطاعات الاستثمار والنقل والسياحة والزراعة.

واوضحت المصادر انه تزامنا مع ذلك التوجه لتخصيص تلك الشركات، تدرس الجهات الحكومية انشاء صندوق لحماية الموظفين والكوادر الكويتية عقب بيع تلك الشركات او خصخصتها، لافتة الى أهمية وضع كل الاحتياطات والاحترازات الوظيفية للعاملين فيها قبيل اتخاذ القرار بالبيع او الخصخصة.

ولفتت الى ان الحكومة تهدف من انشاء صندوق او جهاز لحماية الموظفين عقب التخصيص، بهدف الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم،موضحة ان تبعية الموظفين للقطاع الحكومي ستختلف كليا عن العمل في القطاع الخاص،مشيرة الى انه من بين الاقتراحات التي تدرس في الوقت الراهن إعطاء الموظفين خيارات بين الحصول على «باكدج» التقاعد مع استمراره في القطاع الخاص بشروط الجهات الجديدة وميزاتها او الانتقال الى احد الجهات الحكومية المتماثلة في الاختصاصات او الاعمال.

وشددت المصادر على ان نجاح الكويت في تجربة خصخصة البورصة في عام 2019 بطرح 50% من أسهمها للمواطنين وبيع 44% من أسهمها في مزاد علني لمستثمرين استراتيجيين، يعد خطوة بارز لاتخاذ خطوات مماثلة مع قطاعات مختلفة الأنشطة واتباع نفس الأسلوب في الخصخصة لتحقيق الأهداف الموضوعة وعدم التعرض لاخفاقات الخصخصة كما حدث في بعض البلدان، مؤكدة ان عمليات التخصيص تسعى الى تحسن البيئة العامة للأعمال من خلال تشجيع المزيد من المنافسة وتخفيض التكاليف وزيادة الشفافية والكفاءة.

ونوهت الى توصيات البنك الدولي بضرورة التوجه لبيع او خصخصة بعض القطاعات والشركات المملوكة للدولة بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة بمشاركة القطاع الخاص وهو ما سيسهم في اصلاح المالية العامة، حيث يتضح ذلك جليا من خلال خطة التنمية التي تهدف إلى إنجاز نحو 8 مشاريع خصخصة بحلول عام 2025، موضحة ان خطة التنمية التي تستهدفها الكويت تهدف لتنفيذ برنامج ضخم للخصخصة، عبر تحديث الإطار التشريعي وطرح مبادرات التخصيص المحتملة في القطاعات التشغيلية.

وأكدت المصادر ان برنامج التخصيص يهدف الى تنويع مصادر الدخل الحكومية وتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص الى جانب زيادة الكفاءة والابتكار، مشيرة الى انه يهدف أيضا الى اشراك المواطن في الممتلكات التي تمت خصخصتها وتخصيص القطاعات التشغيلية تدريجيا وإعادة هيكلة المالية العامة، بالاضافة الى تطوير مظلة للحماية الاجتماعية في شكل للتأمين التعليمي والصحي للمواطنين الكويتيين عند تخصيص القطاعات التشغيلية المستهدفة من التخصيص.

الجدير بالذكر ان الكويت تتوقع أن يسهم تخصيص قطاع الاتصالات في زيادة الناتج المحلي الاجمالي في 2030 بنحو 450 مليون دينار، مع تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى تهيئة فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص.

