أثرياء العالم غيَّروا موقفهم من العملات الرقمية

مال وأعمال

قبل سنوات، أبدى كثير من رجال الأعمال والخبراء، تخوفا من تداول العملات الرقمية، على حساب العملات النقدية الكلاسيكية، لكن «الوضع لم يعد كذلك»، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

التقرير سلّط الضوء على الموقف المتغير تجاه العملات المشفرة من قبل المستثمرين الذين «سخروا» في البداية من العملات الرقمية أو كانوا حذرين منها «لكنهم أدركوا، خاصة في عام 2021، أنهم لا يستطيعون تفويت إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة»، بحسب تعبير الوكالة.

ودعا الملياردير الأميركي ومؤسس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إلى السماح بحرية تداول العملات الرقمية وانتقد حملة الصين عليها، قائلا إن بكين تخشى أن تفقد سيطرتها المركزية على الأسواق

وحتى مع تأرجح الأسعار بشكل كبير، انكب المستثمرون الكبار والصغار على الاستثمار في عملات رقمية مثل بيتكوين وإيثريوم، بالإضافة إلى العملات الافتراضية الأخرى، غير القابلة للاستبدال.

من جانبه، كشف ريمون داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر أسوسييت»، مؤخرًا أنه كان يحتفظ ببعض عملات البيتكوين والإيثريوم (على الأقل) بعد أشهر فقط من التشكيك في فائدة العملة المشفرة كمخزن للثروة.

