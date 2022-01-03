أسعار السلع مرشحة للتراجع مع انتعاش متوقع في الإمدادات

مال وأعمال

قفزت أسعار السلع إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد، خلال 2021، فقد واجه انتعاش الطلب بسبب عمليات الإغلاق خلال فترة الوباء، محدودية في الإمدادات، مما أدى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم، وإجبار الحكومات على التحرك. لكن الأحداث خلال 2022 قد تشهد مساراً مختلفاً.

وأنهى مؤشر «بلومبيرغ» للسلع في التعاملات الفورية، الذي يقيس أداء 23 من العقود الآجلة للطاقة والمعادن والمحاصيل، عام 2021 بزيادة قدرها 27%، وهي أكبر وتيرة منذ الانتعاش في عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى.

وخلال 2021، ارتفعت أسعار كل السلع من البنزين والذرة إلى النحاس والأخشاب، ما جعل ملء خزان الوقود وبناء المنازل وأكل اللحوم وتصنيع السيارات وتدفئة المنازل أكثر كلفة.

وأدى إطلاق حملات التطعيم وتخفيف القيود على السفر والتجمعات إلى زيادة الطلب على المواد الخام، في وقت كانت فيه الإمدادات ما تزال تواجه قيوداً إلى حدٍّ كبير بسبب نقص الإنفاق الرأسمالي، وخسائر المحاصيل بسبب الطقس والاختناقات اللوجستية.

كما أدى النقص على نطاق واسع، إلى ارتفاع حاد بشكل خاص في العقود الآجلة للسلع الأساسية للتسليم على المدى القريب، ما جعل السوق أكثر جاذبية للأموال أو الصناديق التي تبحث بالفعل عن شراء أسهم شركات الطاقة والغذاء والمعادن، للتحوط من التضخم.

ومع بزوغ فجر عام 2022؛ فإنَّ هناك شكوكاً متزايدة حول المدى الذي يمكن أن تواصل السلع خلاله الارتفاع مع تباطؤ متوقَّع في النمو الاقتصادي، خاصة في الصين، ومن المرجح أن يؤثر انتعاش الإمدادات في الأسعار.

ووضع ارتفاع الأسعار خلال 2021، التضخم في مركز الصدارة في عملية صنع السياسات، إذ يفكر محافظو البنوك المركزية في تقليص عمليات ضخ النقد الهائلة المستخدمة لإنعاش الاقتصادات خلال فترات تفشي الوباء. ويعني احتمال رفع أسعار الفائدة أيضاً أنَّ السلع قد تجذب المستثمرين بدرجة أقل.

وخفّضت صناديق التحوط بالفعل، رهاناتها على صعود السلع بنسبة 35% منذ الذروة خلال فبراير 2021، وفقاً لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية التي جمعتها «بلومبرغ».

وعلى الساحة السياسية، واجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار البنزين في محطات التعبئة. و بالتنسيق مع دول أخرى؛ قرر «بايدن» استخدام 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية كوسيلة لوقف ارتفاع أسعار النفط.

واتخذت الصين خطوات مماثلة في وقت سابق من 2021 لكبح جماح التكاليف الباهظة للمعادن. علاوة على ذلك؛ فإنَّ المتحور «أوميكرون» سريع الانتشار غيَّر ملامح توقُّعات الطلب أو طمسها.

وانخفض مؤشر «بلومبرغ» للسلع بالفعل بنسبة 6.4% منذ أن سجّل رقماً قياسياً في أكتوبر 2021، وتعرض لأول خسارة ربع سنوية له منذ مطلع عام 2020، عندما أدت المخاوف إزاء الوباء إلى انهيار أسواق مثل النفط.

