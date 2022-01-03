2.4 مليار دينار عجز الميزانية المتوقع بنهاية العام

مال وأعمال

أوضح تقرير اقتصادي متخصص أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 74.9 دولاراً، وهو أعلى بنحو 29.9 دولار أميركياً للبرميل أي بما نسبته نحو 66.4 % عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً أميركياً للبرميل.

وبين التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2021 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2021/2022، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8 دولاراً خلال فترة الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل - ديسمبر).

وهو أعلى بنحو 30.3 دولاراً عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار أميركي للبرميل، ويظل أدنى بنحو 16.2 دولاراً أميركياً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.4 مليار دينار.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 %، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار كويتي بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 2.4 مليار دينار. والأرجح هو أن لا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 2.4 مليار دينار كويتي و4.7 مليارات دينار كويتي

حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الشهور التسعة الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أنه سوف يكون رقم العجز أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر النفط الكويتي للشهور الثلاثة المتبقية عن مستوى 74 دولاراً.

