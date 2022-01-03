13.6 مليار دينار سيولة البورصة في 2021

مال وأعمال

بعد التعافي من التأثير السلبي الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، تعافى الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار النفط بنحو 29 دولاراً في 2021 عن معدل السنة الفائتة (2020) وعاد الاقتصاد المحلي إلى النمو الموجب وانخفضت توقعات العجز المالي بشكل كبير، وعليه، شهدت بورصة الكويت ارتفاعاً في مستوى سيولتها إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق العام.

فقد بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2021 نحو 13.615 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 26.6% عن ذلك الإجمالي لعام 2020 البالغ نحو 10.754 مليارات دينار، وحظي السوق الأول (25 شركة) بنحو 59.4% من إجمالي سيولة البورصة لعام 2021، وحظي السوق الرئيسي (142 شركة) بنحو 40.6%، بينما كان توزيع السيولة لعام 2020 نحو 83.6% للسوق الأول (20 شركة) ونحو 16.4% للسوق الرئيسي (151 شركة).

وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً إيجابياً مع نهاية عام 2021 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2020، إذ بلغ مستوى 7043.2 نقطة أي بارتفاع بنحو 1497.2 نقطة أو بنسبة 27% مقارنة مع مستوى 5546 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت بتاريخ 11/11/2021 عندما بلغ 7318 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 06/01/2021 عندما بلغ 5529.7 نقطة. وعند مقارنة سيولة عام 2021 مع مستوى سيولة عام 2020، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 25.1%، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 55.6 مليون دينار مقابل نحو 44.4 مليون دينار لمعدل عام 2020.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (167 شركة) نحو 41.902 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2020 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 9.192 مليارات دينار أو نحو 28.1%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 144 شركة، في حين سجلت 19 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات.

