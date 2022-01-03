«KIB» هنّأ الربيعان لاختيارها ضمن الـ 300 امرأة الأكثر تأثيراً

مال وأعمال

معتزاً بأداء موظفيه وتفانيهم في العمل، وحرصهم على الاستمرار في تقدمهم المهني والتطوير من مهاراتهم في المجال المصرفي والمالي، توجه بنك الكويت الدولي (KIB) بتقديم التهنئة لمنال الربيعان، نائب المدير العام – قسم التدقيق الداخلي، على تصنيفها، أول امرأة كويتية، ضمن قائمة «أكثر 300 امرأة مؤثرة في الأعمال التجارية والتمويل الإسلامي» للعام 2021 من قبل مؤسسة Cambridge IFA العالمية.

وقد جاء هذا الفوز ضمن برنامج جوائز المؤسسة السنوي للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد (IRBA 2021)، حيث جاءت الربيعان في المرتبة الـ 48 من بين مجموعة من أبرز الشخصيات النسائية من قادة ورواد الأعمال في القطاع المالي الإسلامي.

مهنئاً الربيعان على هذا التصنيف العالمي، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، عن فخره باجتهاد الربيعان خلال الأعوام في مجالها، والذي أهلها لتصنف اليوم أول امرأة كويتية ضمن أكثر سيدات الأعمال تأثيراً في الصناعة المالية الإسلامية، حيث قال: «كجزء من جهودنا الرامية نحو تمكين موظفاتنا ودعمهن في مساعيهن فيما يتعلق بتحقيق الذات داخل العمل والتقدم في مسارهن المهني، فإن نجاح الربيعان يعد انجازاً بارزاً للمرأة الكويتية في ميدان العمل في القطاع الاقتصادي بشكل عام، كما أنه يعد مؤشراً إيجابياً على اعتراف المنظمات العالمية بالتقدم التي أحرزته المرأة الكويتية».

كما يجدر الذكر أن KIB قد حرص طوال سنين عمله على الاهتمام بكادره النسائي بشكل خاص ومنحهم فرص متكافئة، مؤمناً بقدراتهم ومواهبهم المتميزة وتفانيهم في المجالات المختلفة، كما يثمن دورهم الحيوي والرئيسي في بناء المجتمع من خلال المشاركة في ميادين العمل سواء كعنصر قيادي أو تنفيذي.

