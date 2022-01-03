إطلاق صندوق «رساميل للتكنولوجيا» الأول من نوعه في الكويت

مال وأعمال

أطلقت شركة «رساميل للاستثمار»، صندوق «رساميل للتكنولوجيا»، ضمن سياستها القائمة على زيادة حضورها في الأسواق العالمية والاستفادة من اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية، ومواصلة الابتكار في توفير المنتجات ومنح قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين في محافظها وصناديقها.

وأوضحت «رساميل» أن الصندوق الجديد هو صندوق عالمي يهدف للاستثمار في الشركات التي تطور وتبتكر تقنيات وتكنولوجيات من شأنها إحداث طفرة في القطاعات من خلال منتجات واستراتيجيات عمل متطورة، مثل قطاعات البيع بالتجزئة والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات والشبكات، وغيرها من المجالات القائمة على الابتكار في جميع عملياتها. وأوضحت ان الصندوق ذو تركيز عالمي حيث تم تصميمه للاستثمار في الابتكار اينما وجد في العالم عبر جميع الأسواق الرائدة لتمكين المستثمرين من الاستفادة من اتجاهات السوق المستقبلية.

وقال نائب رئيس إدارة الأصول في الشركة، عبدالمحسن الغربللي، إن إطلاق صندوق «رساميل للتكنولوجيا» أتى بعد إجراء العديد من الدراسات من قبل إدارة الشركة وإدارة محافظ تطابق استراتيجية الصندوق لفترة طويلة اثبتت من خلالها جدوى الاستراتيجية، والتي أظهرت رغبة المستثمرين في الدخول في استثمارات مبتكرة في ظل الوضع الحالي، حيث النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا حول العالم خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين.

وأفاد أن الفريق القائم على صندوق «رساميل للتكنولوجيا» يعمل على مراقبة واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية في الشركات التكنولوجية، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم فيها من خلال الصندوق، مع تقديم شرح كامل حول طريقة عمله وطريقة اختيار الشركات التي يستثمر بها، وأماكن تواجدها والعوائد التي يتطلع الصندوق لتحقيقها للمستثمرين.

وأكد الغربللي حرص «رساميل للاستثمار» على ابتكار منتجات تساعدها في الحفاظ على مكانتها التنافسية، أحد أفضل الخيارات للمستثمرين في الكويت والمنطقة، وتوفير أعلى معايير ادارة الأصول الاستثمارية التي تقوم بها نيابة عن المستثمرين في الصناديق التي تطرحها وأخرها صندوق «رساميل للتكنولوجيا»، خصوصاً في ظل التغيرات المتواصلة لأسهم الشركات التكنولوجية والأهمية المتزايدة التي برزت خلال أزمة «كوفيد 19» العالمية.

