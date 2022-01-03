«السويدي» وقِّعت عقد كابلات لمدينة المطلاع

مال وأعمال

وقعت شركة ايجيتك للكابلات إحدى شركات السويدي اليكتريك عقداً بقيمة 8.4 ملايين دينار، ما يعادل 44 مليون جنيه لصالح مشروع مدينة المطلاع السكنية بدولة الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن العقد يتضمن عمليات توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد 132 ك.ف الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك.ف. بالضاحيتين (N3&N4) بمشروع مدينة المطلاع السكنية بدولة الكويت.

وكانت وقعت شركة السويدي سيدكو للخدمات البترولية إحدى شركات السويدى اليكتريك، عقد توريد وتركيب مع شركة السويس لتصنيع البترول بإجمالي 25 مليون دولار.

وأوضحت السويدي إليكترك في بيان لها، أن العقد يشمل قيام شركة سيدكو للخدمات البترولية بتوريد كابلات وإكسسوارات ونظم أراضي ومهمات مضادة للانفجار خلال 8 أشهر من تاريخ بدء العمل.

وأعلنت شركة السويدي إلكتريك، 19 ديسمبر تعاقد شركة رواد الهندسة الحديثة إحدى الشركات المملوكة لها بنسبة 51% مع شركة نيو جيزة لتنفيذ أعمال بقيمة نحو 602 مليون جنيه مصري.

يشار إلى أن السويدي إلكتريك حققت أرباحاً بلغت 2.51 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.93 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

