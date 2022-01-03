بورمية لـ «النهار»: مطلوب تعديلات جذرية على التشريعات الاقتصادية

مال وأعمال

أكد المبادر ورئيس مجلس ادارة مصنع «فوودز جروب»، خالد ضيف الله بورمية على أن بيئة الأعمال في الكويت بحاجة إلى تشريعات وقوانين مشجعة للقطاع الخاص، مضيفاً أن القوانين الحالية معرقلة وتحتاج إلى تعديلات جذرية حتى تتناسب ورؤية الكويت 2035.

وأشار في لقاء أجرته «النهار» معه إلى الأهمية الكبيرة والمحورية للقطاع الخاص والمستثمرين في تطوير الاقتصاد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035، مستدركاً بالقول: الاقتصاد الكويتي متين وقوي وقادر على تحقيق طموحات وتطلعات وآمال المواطنين.

وحول الأداء العام للمشاريع التنموية التي أعلنتها الحكومة وتأثيرها على التنوع الاقتصادي، أشار بورمية إلى أن المشاريع التنموية مطلوبة وبشدة، خاصة مع الإعلان عن مشروع تطوير الشمال والذي سيكون بداية حقيقية لتنويع مصادر الدخل وسينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للمواطن والمقيم.

وبين بورمية أن بعض القوانين الحكومية لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها، ضارباً المثل بقانون ضمان التمويل الذي يحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير وذلك ضمن منظومة القوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستدرك بالقول أن هناك ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها مثلما حدث في الدول المجاورة، مشيراً أن التأخر في اتخاذ القرارات أضاع الكثير من الفرص الاستثمارية الجادة التي يمكن للاقتصاد الاستفادة منها.

وقال إن رؤية كويت جديدة 2035 تهدف لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي لتعود إلى دورها الريادي، وأن تتحول الحكومة من الدور المشغل إلى الدور المنظم والمراقب، فضلا عن منح القطاع الخاص الفرصة لقيادة التنمية.

لكن تحقيق ذلك منوط بتعزيز القانون، موضحاً أن هناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في القوانين والتشريعات لتعزيز بيئتي التجارة والأعمال. وقال بورمية إن هناك حاجة لتضافر الجهود للقضاء على المعوقات من خلال الجهد الصادق والتطبيق الفعّال للقانون.

وقال إن أبرز المعوقات التي تقف حائلا أمام تنفيذ حزمة المشاريع التي تطرحها الهيئة هي الرقابة المسبقة، داعيا إلى تعديل القوانين بما يصب في مصلحة سرعة إنجاز هذه المشاريع.

وبين بورمية أن الكويت تسير بشكل جيد في الاقتصاد الرقمي لتنويع مصادر الدخل من خلال جلب الاستثمارات بعيدا عن النفط ومشتقاته.

وعن أبرز التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق التنمية : ضعف الاستثمار في رأس المال البشري بطريقة صحيحة من خلال العلم والتعليم، موضحا أن ضخ الأموال في التعليم ولو كان بنسب كبيرة لا يعني بالضرورة جودة مخرجات التعليم التي تسجل أرقاما متدنية بالمنطقة العربية.

ورأى ضرورة تحسين مخرجات العملية التعليمية لتكون بالجودة المطلوبة بما يخول الجيل الجديد التعامل مع بيئة الأعمال والمشاريع التي سيطرحها القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية التي تتطلع لتنفيذ مشروعات في دول المنطقة.

أزمة البيروقراطية

وبين أن البيروقراطية أحد الاسباب الرئيسة وراء تراجع التنمية في الكويت، حيث أنه عند تنفيذ اي مشروع، يجب الدخول في العديد من الاجراءات المعقدة واخذ موافقات جهات مختلفة.

ولفت أن الخلل هو ترهل النظام الحكومي وبطء اتخاذ القرار ولذلك نحتاج تحديد هدف واضح كحكومة وكشعب والاتفاق على الحاجة للتحرك بشكل اسرع وتحديد خطط مرتبطة بجدول زمني وتنفيذها. وهناك اوجه خلل في العديد من الاجراءات الادارية كالتعيينات والترقيات الغير منظمة. وعليه يتم اختيار قياديين غير قادرين على التحرك بسرعة كافية او كفاءتهم ضعيفة. ولذلك يجب أن يصاحب الهدف والخطة وسائل حديثة لتنفيذها ومتابعة التأخير ومعالجته.

وفي طرح منه لكيفية علاج أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار بورمية إلى أن هناك الكثير من الحلول تنتظر التنفيذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر : القرض الحسن لدعم تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير فترة سماح للسداد لا تقل عن سنة، تجميد المطالبات القضائية، على سبيل المثال إيجارات، شيكات، فواتير، مطالبات عمالية لفترة سنة.

ومن بين الآليات الأخرى المطلوبة : إعادة جدولة الديون المصرفية والقروض الممنوحة من جهات التمويل لمن يعاني من هذا العبء المادي، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الحكومية، مثل الرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، الرسوم العمالية في الشؤون والتأمينات»، بالإضافة إلى الرسوم البنكية لفترة سنة. وحماية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من كل أنواع الدائنين.

وبين بورمية أن جائحة كورونا تهدد آلاف الشباب برفع معدلات البطالة في ظل تسريح العمالة، على الأخص الكويتية، التي تعاني من مصاعب ما سيؤدي إلى إجهاض مساعي الحكومة لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة في كثير من الوظائف التي يعتمد عليها الاقتصاد بالقطاع الخاص.

ولفت أن الجزء الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم بنحو 11.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المضافة الإجمالية يتركزفي تجارة الجملة والتجزئة والضيافة والأغذية والمشروبات، فضلا عن قطاعي البناء والصناعة.

أولويات حكومية

وحول أولويات الحكومة المقبلة، بين بورمية أن الحكومة الجديدة عليها العمل على معالجة أزمة شح السيولة التي يعاني منها صندوق الاحتياطي العام، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وترتيب الوضع الداخلي والمالي مثل الدول المجاورة. مبيناً أن الوزراء الحاليين وجوه جديدة وشبابية ولديهم تواصل جيد مع النواب، لذلك فإن فرصة الحكومة ممتازة لترتيب الاوراق والإنجاز.

ومن بين الأولويات الأخرى، لفت بورمية أن الحكومة المقبلة عليها حل الأزمة الإسكانية ان القضية الاسكانية تعد مطلبا رئيسا امام الحكومة الجديدة، لاسيما فيما يتعرض له الشباب الكويتي من انتظار لفترات طويلة للحصول على مسكن، مؤكدا ان حل تلك المشكلة تعد من الأولويات البارزة التي يجب ان تضعها الحكومة في جدول اعمالها.

وأضاف أن القضية الاسكانية تمس شريحة كبيرة من الشباب الساعي للاستقرار الاجتماعي والعملي، موضحا ان حل تلك المشكلة سيترتب علية العديد من الإنجازات المجتمعية والاقتصادية بما فيها تحريك عجلة التنمية في عدد كبير من المجالات.

وأشار الى من بين الأولويات الأخرى، أن الحكومة هي تشجيع المستثمر الأجنبي وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق الكويتي خصوصا فيما يتعلق بانواع الطاقات المختلفة وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.

ولفت الى ان الأطر والاليات المطلوبة من الحكومة الجديدة هي السير قدما في خطط واستراتيجيات الحكومات السابقة وعدم الحياد عن بعض الخطط مع تغير الوزراء والحكومات، مؤكداً على ضرورة ان تبدا الحكومة بما انتهت اليه الأخرى لاستكمال مشاريع التنمية المستقبلية.

الديوانية.. ضرورة مجتمعية

وعن أهمية الديوانية في الواقع الكويتي، بين بورمية أن الديوانية في الكويت ضرورة مجتمعية يتعلم منها الكبار والصغار، كما أنها تعتبر مظلة سياسية اجتماعية اقتصادية تتناول جميع القضايا والحلول المطروحة على الساحة والتركيز على كافة القضايا المجتمعية.

واستدرك أن بدء الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يبدأ وينتهي بالديوانية، كونها البيت الذي يستمع فيه الجميع للرؤى والأفكار التي يتم طرحها.

ولفت إلى أن الديوانيات وسيلة المواطنين للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم والسعي لإيصالها للمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والعمل على تنفيذها.

