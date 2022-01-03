إمكانية تطبيق الحوكمة في المؤسسات الحكومية

آراء

سنحت لي الفرصة قبل عدة أيام، الاطلاع على الاقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، المقدم من بعض نواب مجلس الأمة في مستهل سنة 2021 وجاهز حاليا لعرضه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. لاشك في أن مفردة الحوكمة ناهيك عن قواعدها يجهلها الكثيرون رغم أهميتها في عالمنا المعاصر، لذلك حرص الاقتراح بقانون سالف الذكر بتعريف قواعد الحوكمة بأنها نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات الحكومية إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية في الأداء وتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وسيادة القانون عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء. فأي إنسان شريف وأمين وصادق ينجذب تلقائيا نحو مثل هذا المصطلح الذي يحمل في مضمونه المفاهيم المتعلقة بالشفافية والكفاءة والفاعلية والعدالة والرقابة والتقييم والمساءلة. لقد تبنت الكويت الحوكمة في بعض القطاعات أبرزها الأنشطة الواردة في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات وتتطلع حاليا من خلال مثل هذا الاقتراح إلى تطبيقها على جميع مؤسسات الدولة في القطاع العام، عبر الدليل الرسمي المعتمد من مجلس الوزراء بناء على الاقتراح المشترك الذي أعده كل من ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وبعد الاطلاع على هذا القانون المرتقب، وجدناه يلزم المؤسسات الحكومية بقيام وحدات نظامية فيها، معنية بالحوكمة وترتبط بآلية تنسيقية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، الملتزمة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر عن تفعيل الدليل لمجلس الأمة ومجلس الوزراء ونشره في وسائل الإعلام. فالحوكمة في المؤسسات الحكومية هي كالصديق الصدوق الذي يبين للإدارة الرشيدة بكل صراحة وصدق، عيوبها ومواطن الضعف في أدائها ومواقع شبهات الفساد فيها، لتنتبه وتعمل على التخلص منها اقتداء بالقول الإسلامي المأثور « رحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي». فمن منا لا يريد أن تطبق مثل هذه القوانين والمفاهيم المتطورة في مجتمعنا؟! ولكن العبرة بحسن التنفيذ لمثل هذه القوانين الأخلاقية المتطورة لا بالتشريع فقط. نأمل ونرجو من الله العلي القدير أن يوفق المختصين في حسن اختيار أعضاء اللجان الرقابية في المؤسسات الحكومية من أجل تطبيق قواعد الحوكمة، وليس باعتقادنا أمامهم إلا اختيار المخلص القوي الأمين، بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه وطائفته و قبيلته، وإلا مثل هذا القانون سيصبح حبرا على ورق ولن تعادل قيمته، قيمة الورق الذي تضمنه . اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

