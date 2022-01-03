الحكومة.. والسياسة القادمة

آراء

بعيداً عن الدخول في دهاليز التحليل العام للمشهد السياسي وما صاحبه من آراء صاخبة ومتباينة أخذت في الانقسام بين مؤيد ومعارض لمجريات تلك الأحداث المتتالية، نقف اليوم هنا لنلقي نظرة مع -الحكومة- الى إعلان الألفية الذي اعتمده جميع قادة دول العالم في عام 2000 بالصلة بين حقوق الإنسان والتنمية، وتأكيد الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة على الأهداف الإنمائية للألفية « قمة الأهداف الإنمائية للألفية »، والمنعقد عام 2010، تلك الأهداف التي بُنيَت على أسس القيم الأساسية المشتركة، ومن بينها التضامن وتقاسم المسؤولية، والتي تعد مبادئ أساسية وجوهرية لتحقيق الأهداف الإنمائية، كذلك تأكيد الدول الأعضاء بالالتزام من جديد في مؤتمر «Rio+20» عام 2012 على ذات الإعلان، وصولاً الى تبنّي وتأييد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جدول أعمال التنمية المستدامة خلال « قمة التنمية المستدامة » في نيويورك 25 سبتمبر 2015، وإدراج الوثيقة النهائية لمرحلة ما بعد (2015) 17 هدف تنمية مستدامة (SDG) و169 هدفاً لاحقاً، الأمر الذي يوضح جلياً أن لا نجاح في أي أداء حكومي إلا بتطبيق الإعلان وجعله وثيقة حية – عبر التضامن وتقاسم المسؤولية - والتوافق بشكل تام مع عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات على مؤشرات «SDG-IAEG»، في تحقيق أهداف الإعلان.

ولقد تطرقنا في مقالنا ما قبل السابق تحت عنوان «العفو.. والذكاء السياسي» الى الضرورة الحتمية في أن تبادر الحكومة بتقديم الدعم الكامل لتوجه القيادة الحكيمة لمعالجة المشهد السياسي بشكل أكثر جدية وشمولية على أمل الوصول الى احتواء أكبر قدر من الساحة السياسية حتى إتمامها، والذي بدأت بوادره بإنجاز المرحلة الأولى من ملف العفو عن المهجرين، وهو ما يعد أهم خطوة من الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، كذلك التوجه الإيجابي الحكومي في صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس والحكومة لرسم خارطة الأولويات المشتركة بين السلطتين، ما يدفع الى توسيع آفاق جديدة للأمل أمام العمل الجاد لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، والخطط الإنمائية للدولة ولتتواكب الدولة صراحة مع اعلان الألفية لجدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يفتح باب تعزيز الثقة في التعاون «الحكومي- النيابي»، وذلك من خلال الخطوات الحكومية المتتالية التي تنبىء عن سياسة تفاؤلية قادمة، لاسيما وسط صخب سلسلة حلقات المشهد السياسي.

الأمر الذي يجعلنا نشير مرة أخرى في ختام مقالنا الى عدم نجاح أي محاولة لإقناع الشعوب وممثليها بالأداء الحكومي، إلا من خلال الأخذ جدياً بإعلان الأمم المتحدة آنف الذكر، وضرورة أن تكون الباكورة الحكومية للجنة التنسيقية في رفع توصيات جدية لإصدار قرارات شعبية تأتي بمثابة عربون تعاون السلطتين، وذلك للوصول في نهاية المطاف الى تحقيق مجمل الأهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة، في ظل التحديات العالمية التي تواجه العمل على مواكبة النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي وفق المنظور العلمي والعالمي.

