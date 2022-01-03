لماذا تفشل المعارضة في الكويت؟!

آراء

«لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار» نزار قباني

الناظر في واقعنا السياسي في الكويت لا يبعد الوصف بإن يصفها بأنها نظام ديموقراطي ولا ديموقراطي بنفس الوقت!!، فهو في «منزلة بين المنزلتين» كما تقول المعتزلة، وفي «الكلي المشكك» كما يقول المناطقة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!!

الامر المأزق الذي جعل لكل نائب ان يكون نائبة، وأمة لوحده، وفريد عصره، يفعل ما يشاء ولا يجتمع معه إلا نفر قليل، فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والكل يفكر في قبليته وطائفته ومصالحه الخاص دون تكوين رؤى جماعية، وبرنامج عمل يصلح لإنقاذ امة، وإصلاح شعب بأيس..!!

لذلك أي فكرة عن 32 شخصاً لا يحتاج الى كبير عناء ان تشتتهم وتمزقهم شر ممزق، وحسبك بذلك المشهد الذي نراه من أصوات تحاول ان تجمع المعارضة على كلمة سواء، فإذا بهم كل يوم يتناقصون عددا وعدة، فتراهم كلٌ يعمل على شاكلته وهواه، دون فكرة جماعية تجمع المعارضة على خطوط عريضة، فالسياسة عمل جماعي من قبل ومن بعد،لا فردي لمن عرف الدروس الأولى في السياسة، فتجد النواب كمن يباري منتخب محترف وهو جالس لوحده يضرب الكرة يمنة ويسرى!!!

تلك الزرية والمأزق السياسي الذي تعيشه بلادنا الكويت، هو وقوفها في منطقة الأعراف ( بين بين) فلا هي ديموقراطية ولا هي ديكتاتورية، ولا هي تقمع الاصوات ولا هي تسمح بارتفاعها قليلا،!! وسبب ذلك كله عائد إلى النصوص والنفوس على حد سواء!!، فنصوصنا الدستورية أخذٌ بعضها برقاب بعض. فلا نحن في جنة فيحاء ولا إلى نار وخراب!!

وهذا ما حدا لبعض المؤيدين للحكومة بالوقوف بجانبها وقياس وضعنا السياسي وحرياتنا ومجالسنا النيابية بدول الجوار، التي تتعامل بالرئيس الواحد، ويقل فيها فكرة البين البين فتنجز أكثر،وتعمر أكثر، ضمن فكرة «المستبد المستنير!!»

إذا نحن لم ندعُ جميع المعارضين للجلوس في مؤتمر عام يجمع جميع التيارات السياسية ليضع النقاط على الحروف، ويرسم مطالب حقيقية، ويتخذ كل القرارات الملزمة للحكومة فسنكون كمن يدعو إلى التشغيب واشغال الشارع بالصراخ والعويل دون جدوى تذكر أو منفعة تشبع، فتكون تشغلنا أكثر من تهدينا سواء السبيل، وتضرنا أكثر من تنفعنا فنكون كمن يجري حول سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء!

لذلك يممت وجهي تلقاء الثقافة والكتابة ولا انظر إلى السياسة جبرا لا قسرا، فالحل الاجتماعي والنظر الى الدوائر المؤثرة اكثر اثرا ممن يدور حول دائرة مفرغة من العبث والتشكيك في الاخرين، فلا تعرف الحق من الباطل ولا تعرف الهادي من الهاذي!!

ونحن إذ في زمن فتن كما قال سيدنا حذيفة بن اليمان:

«فتن كوجوه البقر لا تعرف إيهم من أي»

