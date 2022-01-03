ماذا تعرف عن المسؤولية الشخصية للقاضي؟

آراء

1- آليات المساءلة المختلفة. عادةً ما يتم اللجوء في القوانين المقارنة، الى ثلاث آليات رئيسية لمساءلة القاضي عن خطئه الشخصي وهي اما باللجوء لأحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو التأديبية. بمقابلة القانون الكويتي بالفرنسي على سبيل المثال، نجد ان النظام الفرنسي يعترف بمسؤولية مدنية نسبية للقضاة عن اخطائهم الشخصية، في حين أن النظام الكويتي لا يقيم في المقابل أي مسؤولية مدنية عن ذلك. لابد من القول بعد ذلك باعتراف كل من النظاميين الكويتي والفرنسي بالمسؤولية التأديبية والجزائية للقضاة، وفي هذه الأخيرة لا يتمتع القضاة في الكويت أو في فرنسا بأي امتياز -عدا الحصانة في الكويت المقررة في المادة 37 من قانون تنظيم القضاء وموضوع الحبس الاحتياطي المقرر في المادة 38 من القانون سالف الذكر- ويتم محاكمتهم جزائياً بموجب الأحكام العامة كأي فرد من أفراد المجتمع. ونظراً لخصوصية المسؤولية المدنية في فرنسا وغيابها في الكويت، فسيتم التعرض في هذا المقال أولاً الى بيان حدود مسؤولية القاضي الفرنسي المدنية والانتقال من ثم الى ابراز أهم المناقشات والحجج المختلفة التي عادةً ما يتم تقديمها لاستبعاد إمكانية مساءلة القاضي مدنياً والتي وجدنا بعضا منها مذكورا في العريضة المقدمة الى المجلس الاعلى للقضاء الكويتي اعتراضاً من أعضاء الجسد القضائي على مشروع قانون «مخاصمة القضاء».

2- مسؤولية مدنية نسبية للقضاة في فرنسا. تم تأسيس فلسفة النظام الفرنسي على نحو يحول دون قيام المتقاضين غير الراضين عن أحكام المحكمة الصادرة في حقهم، من زيادة الدعاوى ضد القضاة الذين نطقوا بها، والتي بدورها قد تقوض استقلالية القضاة التي كفلها الدستور. ترجمت هذه الفلسفة بالشكل الآتي: الدولة مسؤولة عن الأخطاء الناجمة عن السير المعيب للمرفق القضائي والتي لا تُرتكب إلا عن طريق الخطأ الجسيم أو بإنكار العدالة من جهة، وضامنة للأخطاء الشخصية للقضاة من جهة أخرى. ولكن يجب القول هنا إن التفسير الذي قدمته المبادئ القضائية يخفي استغراقاً للخطأ الشخصي بخطأ المرفق. في ماهية الخطأ الجسيم وإنكار العدالة تُرك للقضاء مهمة التفسير. وعلى ذلك أعطت هذه الأخيرة، تفسيراً موسعاً لمفهوم انكار العدالة، تجاوز اطاره الأصلي المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المدني الفرنسي، فهو «ليس فقط امتناع القاضي عن الحكم، ولكنه أيضًا، على نطاق أوسع، أي فشل من جانب الدولة في الوفاء بواجبها في توفير الحماية القضائية المكفولة للأفراد». على وجه الخصوص يعتبر انكاراً للعدالة في مفهومه الموسع: مد أجل الجلسات غير المبرر؛ التأخير في إدارة المعلومات بين الخصوم. تم التخفيف من حدة مفهوم الخطأ الجسيم أيضاً من قبل المبادئ القضائية المتعاقبة، الامر الذي دعا المختصين في فرنسا للتساؤل فيما إذا كانوا لا يزالون أمام خطأ جسيم!

3- حجج استبعاد مسؤولية القاضي. تتمثل الحجج التي عادةً ما يتم تقديمها لاستبعاد مسؤولية القاضي عن خطئه الشخصي في ثلاثة حجج أساسيه: - سرية المداولات - وجود طرق للطعن- حجية الامر المقضي. بالنسبة للحجة الاولى، يرى البعض أن سرية المداولات قد تمنع إضفاء الطابع الفردي على الخطأ، وبالتالي تجعل من المستحيل تحميل القاضي المسؤولية. هذه الحجة يمكن دحضها على الوجه التالي: وجود نظام القاضي الفرد، يقلل بشكل كبير من قوة هذه الحجة. بالإضافة إلى أن سرية المداولات ما هي إلا عقبة فنية يمكن تجاوزها عن طريق صياغة تقرير بالمداولات يوضح موقف كل عضو من أعضاء الهيئة وفي حالة وجود دعوى للمسؤولية، يتم إرسال هذا التقرير إلى المحكمة المختصة. لا يمكن التحجج كذلك بوجود طرق للطعن لاستبعاد دعوى المسؤولية، لأن الإجراءين لهما نطاقان وغرضان منفصلان ; في حين أن طرق الطعن لا تسمح إلا بإعادة المحاكمة للنظر امام محكمة اعلى درجة، تهدف إجراءات المسؤولية إلى التعويض عن خطأ القاضي والتي لا يمكن لطرق الطعن أن تنفي وجود الضرر المتخلف عن هذا الخطأ وأن تعوضه. كما وجب التنويه الى أنه إذا كانت ممارسة المتقاضي لحقه في اللجوء لطرق الطعن، لا تعني بالضرورة وجود خطأ من القاضي، الا أن الواقع العملي يكشف أن الأحكام التي يتم إلغاؤها أو تعديلها من الممكن أن تتوافق مع هذه الفرضية. الهدف من حجية الأمر المقضي، كحجة أخيرة نتناولها هو وضع حد أو نهاية لمنازعة، ولكن قد يقال بان اللجوء لدعوى المسؤولية، من شأنها أن تنطوي على دراسة جديدة للنزاع، بما يتعارض مع الطبيعة النهائية للأحكام والتي تُوجب على الجميع احترامها. تنص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي أن «الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة […]»، ومع ذلك، فإن هذه العقبة أمام دعوى المسؤولية يمكن تخطيها وذلك بوضع حجية الأمر المقضي في منظورها الصحيح، لا سيما أن أثرها نسبي، يستلزم توافر شروط ثلاثة: أن يكون الحق المُطالب به ذاته محلاً وسبباً، وبين نفس الأطراف دون أن تتغير صفاتهم. ومن الواضح تمامًا أن دعوى المسؤولية لا تنطوي على أي من هذه الشروط.

4- ختاماً، إن موضوع مسؤولية القضاة يجب أن يطرح، من خلال منظور الفكرة التي تشكل في نهاية المطاف القضية الأساسية: شرعية السلطة القضائية. إن هذا المفهوم لا يعتمد اليوم، فقط، على سلطة القاضي في الحكم وانما على طريقته في الحكم وبالتالي عن الصورة التي يقدمها عنه للمجتمع. إن تقديم نظام فعال للمسؤولية من قبل المشرع الكويتي سيجعل من الممكن بالفعل إرساء شرعيتهم.

