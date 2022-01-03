قادة العالم يهنئون بـ 2022.. والسيسي يأمل بعام «خير وتنمية»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نشر عدد كبير من القادة والسياسيين حول العالم التهاني والمباركات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونشر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تهنئة عبر صفحته على فيسبوك قائلا «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار… وكل عام وأنتم بخير».

بدوره قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «أهنئكم بالعام الميلادي الجديد 2022 متمنيا فيه لشعبنا وجميع الشعوب الشقيقة والصديقة مزيدا من الأمان والازدهار».

من جهته كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبل حلول منتصف الليل في كندا على حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا «أنا أعلم أنه لم يتم منتصف الليل تماما بعد، لكننا جميعا على استعداد لقول هذا عاجلا وليس آجلا على أي حال: عام جديد سعيد! مهما خططت أنت وأحباؤك لهذا المساء، وفي العام المقبل، نتمنى لك أنا وصوفي كل التوفيق».

ونشر الرئيس الأميركي جو بايدن صورة تفاعلية للاحتفال بالعام الجديد معلقا عليها «عام سعيد يا رفقاء». ولم تبخل نائبته كامالا هاريس بتهنئتها مغردة «مع دخولنا هذا العام الجديد، لم أكن أبدا أكثر تفاؤلا بشأن مستقبلنا المشترك معا». وأضافت هاريس «خلال العام الماضي؛ تغلبنا على تحديات لا تصدق. في هذا العام الجديد، أعلم أنه يمكننا تحقيق تقدم مذهل كأمة. أتمنى لك ولكم عام 2022 سعيدا وصحيا». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «ابتداء من منتصف الليل، ستتولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي يمكنك الاعتماد على التزامي الكامل بجعل هذه اللحظة وقتا للتقدم. عام 2022 يجب أن يكون عام نقطة التحول الأوروبية. كما نشر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطابا يهنئ فيه العالم بحلول العام الجديد معلقا «… مهما كانت التحديات التي تنتظرنا في الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن وضعنا اليوم أفضل بما لا يقاس من العام الماضي». وهنأ بالعام الجديد 2022 العديد من الرؤساء والشخصيات السياسية والعامة ومنهم ماريتو عبده رئيس باراغواي، وأيفو موراليس رئيس وزراء بوليفيا، وآدم شريف، وهو سياسي أميركي، وهيلاري كلينتون.

