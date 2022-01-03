الأزهر يحذر من استهداف «داعش» للمسيحيين حول العالم

عربيات ودوليات

«القاهرة»- الوكالات: حذّر الأزهر الشريف من استهداف تنظيم «داعش» للمسيحيين حول العالم، بالتزامن مع احتفالات العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة.

وبحسب بيان الأزهر الشريف، فإن «ما نشره تنظيم داعش الإرهابي في مجلته الأسبوعية توعّد بتحويل أعياد المسيحيين حول العالم إلى جنائز».

ووضع تنظيم داعش، بحسب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بابا الفاتيكان هدفا رئيسا له خلال الفترة المقبلة.

واعتبر مرصد الأزهر أن «وضع بابا الفاتيكان هدفا يرجح احتمالية شن التنظيم لهجمات إرهابية ضد الكنائس».

وكان شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، هنأ الخميس الماضي، الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد.

وأكد مرصد الأزهر أن «التنظيم انتهج مؤخرًا استراتيجية التهديد معتمدًا على تواجده الإلكتروني وذئابه المنفردة ممن يؤيدون أيديولوجيته».

وتابع المرصد في بيانه: «يعاني التنظيم الإرهابي من حالة الإفلاس التي شُنّت ضده بعد الضربات العسكرية التي أوقعت عدداً كبيراً من عناصره».

وشدد على أنَّ تلك الضربات العسكرية لا تنفي خطورة التنظيم بسبب عناصره المتخفية المنتشرة حول العالم ويدينون بالولاء له.

ويرى المرصد أنَّ «اتخاذ التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات التي تشهد تواجدًا جماهيريًا كبيرًا أمر ضروري لإفشال خطط التنظيمات الإرهابية التي تستغل تلك التجمعات لتوجيه ضربات تسجل عدد ضحايا أكبر مقارنة بالعمليات الفردية؛ ولعل ما شهدناه من استهداف للمصلين بكنائس سريلانكا عام 2019 خير شاهد على توجه أهداف التنظيمات الإرهابية وتحركاتها».

