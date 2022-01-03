إسرائيل تقصف غزة.. ومصر تتدخل للتهدئة

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غزة - الوكالات: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر امس غارات على مواقع في قطاع غزة، قال إنها جاءت ردا على إطلاق صاروخين من القطاع صباح السبت سقطا في عرض البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى. وشنت مقاتلات إسرائيلية نحو 10 غارات على موقع يتبع لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». كما قصفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا (شمال غزة)، كما قصفت موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس (جنوب القطاع).

وبحسب وكالة الأناضول، فقد استهدفت الغارات موقعا يطلق عليه اسم «القادسية» غربي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة). كما قصفت المدفعية الإسرائيلية 4 نقاط مراقبة تستخدمها قوات أمنية تتبع لحركة «حماس» في مراقبة الشريط الحدودي مع إسرائيل شمالي قطاع غزة. ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء الغارات.

من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، امس أن أي جهة تطلق الصواريخ على إسرائيل ستتحمل المسؤولية. فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات استهدفت مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لـ«حماس» في خان يونس.

وفي سياق متصل قالت فضائية «الأقصى» التابعة لحركة «حماس» إن المقاومة استهدفت الطيران المروحي الإسرائيلي بصاروخين من نوع «سام 7» غرب غزة. وفي وقت سابق، قالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية إن الجيش قرر تنفيذ هجمات على أهداف في غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع. وصباح السبت قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة «غوش دان» التي تضم مدينة تل أبيب.

وفي قطاع غزة، لم تصدر أي جهة تعقيبا حول الحدث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مصر تجري اتصالات مع تل أبيب والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمنع التصعيد بين الجانبين. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تسمها قولها إن مصر تحاول إقناع إسرائيل باحتواء حادث سقوط الصاروخين، كما تحاول أيضا إقناع الفصائل الفلسطينية بضبط النفس. على الصعيد ذاته، قال مسؤول إسرائيلي لموقع «والا» إن إسرائيل بعثت رسالة للوسطاء المصريين مفادها أنها تأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على محمل الجد. وأضاف المسؤول أن إسرائيل أوضحت لمصر أن الحادثة غير مقبولة حتى في ظل المزاعم بأن الأمر تم عن طريق الخطأ.

الى ذلك دعا وزير إسرائيلي سابق إلى اغتيال القياديين في حركة «حماس» إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وذلك في أعقاب سقوط الصاروخين في البحر. وبحسب القناة الـ14 الإسرائيلية (خاصة)، قال وزير المواصلات السابق أيوب القرا «حان الوقت لإرسال إسماعيل هنية ويحيى السنوار للقاء (عبدالعزيز) الرنتيسي و(أحمد) ياسين» في إشارة إلى القياديين اللذين اغتالتهما إسرائيل عام 2004.

