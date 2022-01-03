قوات الاحتلال اعتقلت 8000 فلسطيني في 2021 بينهم 1300 قاصر و184 امرأة

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: اعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية ان إسرائيل اعتقلت 8000 فلسطيني على مدار العام الماضي بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.

وأضافت المؤسسات وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس، في تقرير لها إن «عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً». وأشار التقرير إلى أن «عدد الأسرى المرضى وصل إلى قرابة 600 أسير... من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاماً) وهو أكبر الأسرى سناً».

وقال التقرير «بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل». وذكر أن إسرائيل تواصل اعتقال عشرة صحافيين فلسطينيين في سجونها.

وأضاف التقرير «خلال عام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال». وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ حوالي 500 معتقل.

وأضاف التقرير «وصل عدد الأسرى المحكومون بالسجن المؤبد إلى 547 أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبدالله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤبد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور».

