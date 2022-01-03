البرلمان الأردني يفتتح جلسته بـ«اعتذار للشعب»

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عمان - الوكالات: اعلن النائب الأردني ينال فريحات، ان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي سيفتتح جلسة المجلس باعتذار للشعب الأردني، عن الأحداث التي شهدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي. وأضاف فريحات، جميع وسائل الإعلام حول العالم نقلت مشاجرة مجلس النواب الأردني الثلاثاء الماضي مبينا أن قنوات هندية نقلت الحدث. ورجح فريحات ألا يتكرر ماحدث من عراك بين النواب، مبينا أن تأجيل الجلسة جاء لإيجاد توافقات بين النواب حيث يوجد فريق يريد إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون عقوبات، بينما فريق آخر يريد تطبيق التعليمات والنظام الداخلي لمنع تكرار الحادثة. من جانب آخر لفت النائب إلى أن المادة المثيرة للجدل بإضافة مصطلح الأردنيات إلى المادة 6 من الدستور ستكون أولى المواد التي سيتم مناقشتها، مؤكدا أن التعديلات بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لكي يتم إقرارها.