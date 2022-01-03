التحالف دمر 4 مخازن للطائرات المسيرة في صنعاء

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الرياض - الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس استهداف وتدمير أربعة مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضح في بيان، بحسب ما أفادت وكالة «واس» السعودية، أنه اتخذ كل الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. كما شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أتى ذلك، بعد أن أعلن التحالف ليل السبت الاحد اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية. كما أشار إلى أنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيرة من داخل صنعاء. وأضاف موضحا أنه استجابة للتهديد تجري مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية. يذكر أنه خلال الفترات الماضية، نفذ التحالف عددا من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في العاصمة وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم. كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء، لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.