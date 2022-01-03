مجزرة بابل.. تفاصيل صادمة تكشف تورط قوة أمنية

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بغداد - الوكالات: هيمنت المذبحة التي شهدتها محافظة بابل العراقية قبل أيام على اهتمامات الصحف العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقتل في المجزرة 20 شخصا من عائلة واحدة بينهم 12 طفلا إثر مداهمة القوات الأمنية لمنزل ريفي، بعد ورود معلومات حول وجود أحد المطلوبين. وفيما بدأت السلطات المعنية التحقيق في تلك المجزرة التي صعقت قرية الرشايد بجبلة، وتضاربت المعلومات بشأنها بين ملاحقة متهم بالإرهاب أو المخدرات، وبين ملاحقة «بريء»، فجر أحد المسؤولين الأمنيين مفاجأة.

فقد أوضح مسؤول أمني في بغداد أن التحقيقات الأولية التي يشرف عليها حاليا وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، أظهرت تورط القوة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالوقوف وراء سقوط ضحايا.

كما أشار إلى أن بعض الضباط ضللوا وسائل إعلام بزعمهم أن رجلا واجه القوات الأمنية بالسلاح وأصاب عددا منهم، ثم قتل أفراد أسرته وبعدها انتحر.

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن ضباط الأدلة الجنائية أكدوا استخدام أسلحة متوسطة وقذائف، فضلا عن قنابل يدوية بالهجوم على المنزل المأهول بالسكان، ما أدى إلى مقتل من فيه.

أما شقيق رحيم كاظم الغريري، رب الأسرة التي قضت، حاتم الغريري، فروى لموقع قناة «العربية» الاخباري تفاصيل ما حدث مؤكدا أن شقيقه فلاح بسيط جدا ولديه عائلة كبيرة.

كما اتهم شقيق زوجة أخيه بتدبير القصة كاملة، قائلا «إنه اتهم أخاه بالإرهاب إثر خلافات عائلية» وقال «اتصل بي أخي قبل عشر دقائق من قتله مستنجدا، ومؤكدا عبر الهاتف أن قوة كبيرة مدججة بالأسلحة تطلق عليه وعلى عائلته النار وقد قُتل أربعة منهم». وأشار إلى أنه لم يستطع نجدته، لبعد منزله عنه حوالي 8 كيلومترات.

ولفت إلى أن أخاه أخبره بأن الأمن ألقى قنابل يدوية من النوافذ ومن سقف المنزل المبني وكشف مصدر رسمي في قيادة شرطة بابل عن صدور أوامر قبض بحق عدد من الضباط الذين اتهموا بـ «التقصير» وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر بتولي جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل التحقيق في ملف حادثة منطقة الجبلة والتي قتل فيها عشرون شخصا من عائلتين. وأضاف بيان الخلية أن القرار جاء للوقف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، حيث تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية الحادث وأن التحقيق لا يزال مستمرا. كما قرر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الذي توجه في زيارة، إلى منطقة جبلة، إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث. كما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة مساندة للتحقيق القضائي. وأوعز إلى الجهة الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالإسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث.

وكانت خلية الإعلام الأمني قالت في بيان إن القوات الأمنية كانت تلاحق «متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل» مضيفة أنه «بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية». كما تحدث البيان حينها عن «فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة».

