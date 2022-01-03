«صنداي تايمز»: أميركا فقدت مراسيها.. وشبح الحرب الأهلية يطاردها

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية تقريرا بعنوان «شبح الحرب الأهلية يطارد أميركا»، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

وتقول الصحيفة إنه في السنة، التي تلت أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول، «لا توجد ثقة مشتركة في مؤسسات الولايات المتحدة»، كما يبدو أن الولايات المتحدة «فقدت مراسيها».

وفي حديث للصحيفة مع خبيرة الأمن الدولي في جامعة كاليفورنيا (سان دييغو)، باربرا والتر، قالت الأخيرة إن بعض الأميركيين «يشعرون بالإثارة لفكرة الحرب الأهلية»، مضيفة «أتلقى رسائل بريد إلكتروني من أشخاص يقولون» نحن بحاجة إلى بعض الإعدامات، وأن البلاد بحاجة إلى التغيير».

وعبرت والتر عن دهشتها من إفلات متظاهري 6 يناير من العقاب. وقالت «لقد اعتقدوا حقا أن ما يفعلونه كان صحيحا أو مبررا من الناحية الأخلاقية. لم يخطر ببالهم أن هذا عمل غير قانوني. شعروا أنه واجبهم الوطني. كانوا يستعيدون بلادهم».

وتجادل والتر بالقول إن «أميركا أقرب إلى الحرب الأهلية مما نعتقد». وأضافت «لا يستطيع معظم الأميركيين تخيل حرب أهلية أخرى في بلادهم. إنهم يفترضون أن ديموقراطيتنا مرنة للغاية، وقوية للغاية بحيث لا يمكن أن تتحول إلى صراع. أو أنهم يفترضون أن بلادنا غنية جدا ومتقدمة جدا بحيث لا يمكنها أن تنقلب على نفسها... لكن هذا لأنهم لا يعرفون كيف تبدأ الحروب الأهلية».

وتقول والتر إن «الديموقراطيات الناشئة والمتحللة معرضة بشكل خاص للصراع العنيف، بمساعدة مسرعات وسائل التواصل الاجتماعي».

وتعتقد أن أميركا أصبحت بمثابة «ديمقراطية جزئية» أو «أنوقراطية»، والتي تصفها بأنها «في مكان ما بين الديموقراطية والدولة الاستبدادية».

وترى أنه حتى تاريخ أحداث الكابيتول «لم يكن الأميركيون مستعدين لقبول أن بلادهم منقسمة، وأن هناك مجموعة فرعية من السكان البيض لم تكن غير مهتمة بالديموقراطية فحسب، بل كانت على استعداد لاستخدام وسائل عنيفة للحفاظ على قبضتها على السلطة». وأضافت أن المشكلة تكمن في أن السادس من يناير كان «بداية شيء» لم يتم حله بعد.

وقالت والتر: «الولايات المتحدة ديموقراطية للغاية من حيث كل حرياتها، لكن حقيقة أن انتخاباتنا تدار من قبل منظمات حزبية محلية وأن السلطة التنفيذية أصبحت أكثر قوة بمرور الوقت تجعلها غير ديموقراطية تماما من نواح أخرى».

وأشارت «صنداي تايمز» إلى أن المؤلف بارتون جيلمان أطلق تحذيرا مماثلا في مجلة ذي أتلانتيك، حيث قال إن 6 يناير كان «تمرينا» وأن «الانقلاب القادم» لترامب قد بدأ بالفعل.

وكتب: «هناك خطر واضح وقائم من أن الديموقراطية الأميركية لن تصمد أمام القوى المدمرة التي تجتمع عليها الآن». لقد اقترب دونالد ترامب من الإطاحة بانتخابات حرة قبل عام. وهو يستعد على مرأى من الجميع للقيام بذلك مرة أخرى».

وذكرت الصحيفة البريطانية بقيام ثلاثة من جنرالات الجيش المتقاعدين بتضخيم هذه المخاوف في صحيفة واشنطن بوست مؤخرا. وزعموا: «لقد شعرنا بالخوف الشديد من فكرة نجاح انقلاب في المرة القادمة. هناك بوادر اضطراب محتمل في قواتنا المسلحة. في 6 يناير.. أكثر من واحد من كل عشرة من المتهمين في الهجمات لديه سجل خدمة في الجيش».

ونقلت الصحيفة عن والتر إن «النبأ السار هو أن الحرب الأهلية القادمة لن تبدو كالأخيرة. إذا خاضت أميركا حربا أهلية ثانية، فلن يتجمع المقاتلون في الحقول. ولن يرتدوا الزي الرسمي. قد لا يكون لديهم قادة حتى».

