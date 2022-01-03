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دوليه

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كييليني مصاب بكورونا


أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اصابة مدافعه المخضرم جورجو كييليني بفيروس كورونا أول من أمس. وقال يوفنتوس في بيان «يقوم اللاعب باتباع القوانين المعتمدة حيث يخضع للحجر الصحي كما ينص البروتوكول الصحي». وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإنّ اللاعب قام بالحجر الصحي بطريقة احترازية خلال الاسبوع الحالي بعد مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19 قبل أن تأتي نتيجته ايجابية. وكان يوفنتوس اعلن عن حالتين أولمن أمس طالتا البرازيلي ميلو وكارلو بينسوليو. ويستضيف يوفنتوس نابولي في السادس من الشهر الحالي لدى معاودة الدوري الايطالي نشاطه.


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