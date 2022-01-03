فوز سهل لميلووكي على نيو أورليانز

دوليه

قاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى فوز سهل على نيو اورليانز بيليكانز 136-113 بتسجيله «تريبل دابل» ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين حقق نجم شيكاغو بولز ديمار ديروزان انجازا تاريخيا.

ونجح يانيس في 35 نقطة مع 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققا «تريبل دابل» للمرة الثانية هذا الموسم وال27 في مسيرته، فبات على بعد مسافة واحدة من اسطورة كرة السلة الاميركية مايكل جوردان.

وقال يانيس افضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 «حاولت الحفاظ على الروح القتالية طوال المباراة، اكون في افضل حالاتي بهذه الذهنية». وتابع «مع تقدمي في السن، يتعين علي ان اعيش اللحظة واستمتع بها. لقد سجلت للتو تريبل دابل ال27 في مسيرتي، انه امر لا يصدق». ورفع ميلووكي رصيده الى 25 انتصارا منذ مطلع الموسم الحالي مقابل 13 هزيمة ليحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية وراء بروكلين نتس وشيكاغو بولز. وحقق مدرب باكس مايك بودنهولتسر فوزه الرقم 400 خلال مسيرته التدريبية.

ودخل نجم شيكاغو بولز ديمار ديروزان التاريخ عندما اصبح اول لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين يسجل سلتين حاسمتين في يومين تواليا في الرمق الاخير عندما انتزع الفوز لفريقه على واشنطن ويزاردز 120-119

بتسديدة ثلاثية منهيا المباراة بتسجيله 28 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وكان اسطورة بوسطن سلتيكس لاري بيرد سجل سلة الحسم في مباراتين تواليا لكن فصلت بينهما

ثلاثة ايام عام 1985. وقال ديروزان عن انجازه بقوله «لا ادري ما اذا كنت احلم او ان الامر حقيقي. انا جاهز دائما للمساهمة عندما يحتاج الفريقي الي، هذا كل ما استطيع القيام به».

وكان ديروزان سجل سلة الحسم ايضا في سلة انديانا بايسرز الجمعة ايضا. وعزز شيكاغو الذي حقق فوزه السابع تواليا، صدارته للمنطقة الغربية برصيد 24 انتصارا مقابل 10 خسائر.

وتغلب غولدن ستايت ووريرز على يوتا جاز بفضل تألق ستيفن كوري صاحب 28 نقطة بينها 6 ثلاثية من اصل 12 محاولة قام بها. وتغلب دنفر ناغتس على هيوستن روكتس 124-111 بفضل 24 نقطة و11 متابعة لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش.

وسجل نجم بروكلين نتس جيمس هاردن «تريبل دابل» في سلة لوس انجليس كليبرز ليقود فريقه الى الفوز 120-116 مع 34 نقطة و12 متابعة و13 تمريرة حاسمة واضاف زميله كيفن دورانت 28 نقطة. وفي مباراة اخرى، تغلب ديترويت بيستونز على سان انتونيو سبيرز 117-116 بعد التمديد.

