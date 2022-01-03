كوفيد يضرب سان جرمان وبايرن

دوليه

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أول من أمس عن إصابة 4 لاعبين من بينهم ليونيل ميسي بفيروس كورونا إضافةً إلى أحد أفراد الطاقم الفني. وجاء في تغريدة لمتصدر الدوري الفرنسي عبر حسابه الرسمي على تويتر: «كشفت الاختبارات التي أجريت خلال العطلة الشتوية وقبل استئناف التدريبات عن تسجيل 4 حالات إيجابية لكوفيد-19 بين اللاعبين وحالة واحدة إيجابية ضمن الجهاز الفني». وتابع: «الأشخاص المعنيون يخضعون لبروتوكولات كوفيد الجاري العمل بها « ويلعب سان جرمان أمام فان في كأس فرنسا اليوم فيما يواجه ليون في التاسع من الشهر الحالي ضمن مسابقة الدوري الفرنسي. ويتصدر سان جرمان مسابقة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن نيس أقرب منافسيه. من جانبه أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن إصابة 4 لاعبين أيضا بفيروس كورونا. وقال النادي البافاري إن اللاعبين المصابين هم: «مانويل نوير، كينغسلي كومان، كورينتين توليسو، عمر ريتشاردز، وكذلك مساعد المدرب دينو توبمولر». وأكد النادي أن الفريق لن يبدأ استعداداته للنصف الثاني من الموسم حتى 3-1-2022، بعدما كان مقرراً أن يبدأ في اليوم الثاني من السنة الجديدة. وأضاف بايرن: «سيخضع جميع اللاعبين والمدربين والطاقم لاختبارات PCR اليوم». وكان افتقد العملاق البافاري الى لاعب خط الوسط يوزوا كيميتش لفترة بلغت أربعة أسابيع في ديسمبر الماضي بعد إصابته بالفيروس ومضاعفاتها على حالته الصحية. وأشعل كيميتش جدلًا كبيرًا في أكتوبر عندما رفض الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمخاوف شخصية لكنه قال الشهر الماضي انه سعيد بتلقي اللقاح. ويستأنف بايرن مبارياته في البوندسليغا الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ والتي ستقام من دون حضور الجمهور بسبب تفشي الفيروس.