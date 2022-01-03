كوفاتش يرحل عن موناكو

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أكدّ موناكو رسميًا أول من أمس رحيل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أبلغ بالقرار الخميس والذي يفترض أن يحلّ مكانه البلجيكي فيليب كليمان. وكتب نادي الإمارة في بيان مقتضب «يُعلن موناكو أنه اتخذ قرارًا بالإنفصال عن المدرب نيكو كوفاتش. تمّ إبلاغ المدرب الكرواتي بذلك في مقابلة أولية الخميس». وأفاد النادي أنّه «سيعلن اسم مدربه الجديد قريبًا جدًا» وأن مدرب الفريق الرديف ستيفان نادو سيتولى الإشراف موقتًا على الفريق». سيشرف نادو على موناكو بدءًا من مباراة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا بمواجهة كيفيلي-روان من الدرجة الثانية. وسيتولى مدرب بروج البلجيكي فيليب كليمان تدريب موناكو بدلا من كوفاتش، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الإمارة لوكالة فرانس برس أول من امس. وبحسب المصادر، قبل كليمان توقيع عقد لمدة سنتين ونصف السنة. ويشرف كليمان (47 عاماً) على بروج منذ مايو 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين فيما يحتل راهناً مركز الوصافة. وكان لاعب الوسط الدولي السابق قاد غنك أيضاً إلى لقب الدوري في 2019. وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفاً للإسباني روبرت مورينو في يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق. حلّ موناكو ثالثاً الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهناً المركز السدس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن باريس سان جرمان.