«الملك كازو» .. لاعب في الـ 55

دوليه

قال اسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا الملقب بـ «الملك كازو» انه سيعود إلى الملاعب بعمر الخامسة والخمسين أمس. وأكد اللاعب انه توصل الى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الاكبر.

وقال ميورا لوسائل الاعلام المحلية «الفريق متفق بنسبة مئة في المئة مع رغباتي» مشيرا الى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الستين من عمره. وكان ميورا عزز رقمه القياسي كاللاعب الاكبر سنا في اليابان عندما دافع عن الوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الاولى في بلاده، لكني اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي انهى الموسم في المركز الاخير. وكان ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين في فبراير المقبل، من اشهر اللاعبين الاسيويين في التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام 1986. وسجل 55 هدفا في 89 خاضها في صفوف منتخب اليابان وخاض غمار مونديال 1998 في فرنسا في باكورة مشاركات الساموراي في نهائيات كأس العالم.

