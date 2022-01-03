ساليرنيتانا نجا من الإقصاء

دوليه

نجا نادي ساليرنيتانا الإيطالي من الإقصاء من الدرجة الأولى عقب موافقة أمناء الفريق على عرض الاستحواذ المقدم من المالك الجديد دانييلي إيرفولينو، بحسب ما أفادت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» أول من أمس.

وجاء قبول العرض قبل الموعد النهائي في منتصف ليلة الجمعة والذي كان من شأنه أن يقصي النادي الموجود في ساليرنو، جنوب نابولي من الدرجة الأولى في حال عدم قبول أي عرض. وقال إيرفولينو (43 عاماً) مؤسس جامعة بيغاسوس أونلاين الإيطالية، في بيان نُشر في الصحيفة المحلية إنه «سيبذل قصارى جهده لإبقاء ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي».

وتابع: «أعلن بعاطفة كبيرة عن الاستحواذ على ساليرنيتانا 1919.

تستحق ساليرنو وجماهير النادي فريقًا تنافسيًا» وأنّه يعتقد أنّ «مشروع إعادة إطلاق الفريق الذي نعده سيضمن التوازن والاستقرار للنادي». وأدى قبول العرض إلى تمديد لفترة 45 يومًا من الوقت المتاح لتأمين صفقة نهائية، مما يضمن استمرار ساليرنيتانا في اللعب في الدرجة الأولى حتى منتصف فبراير المقبل. وبعد صعوده إلى دوري النخبة هذا الموسم، ارتكب ساليرنيتانا مخالفة لقواعد الاتحاد المحلي

للعبة كون النادي كان مملوكًا بالشراكة من قبل رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

