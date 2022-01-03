انتصار مثير للشباب على الأهلي

دوليه

واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه على مضيفه الأهلي 4-3، في قمة مثيرة احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل أول من أمس في ختام الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة وتقلبات خلال مجرياتها حيث بدأ الشباب بقوة ونجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 16 دقيقة عن طريق مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو الذي حول عرضية زميله البرازيلي باولينيو بقدمه في شباك الأهلي.

وواصل الشباب هجومه ونجح قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 بعدما تلاعب بدفاع الأهلي وسدد الكرة في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة سريعاً وأهدر مهاجمه هيثم عسيري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الكرواتي فيليب براداريتش إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه هيثم عسيري في تقليص الفارق عند الدقيقة 39 بعدما حول عرضية زميله المقدوني أليوسكي برأسه في شباك الشباب.

وكثّف الاهلي هجومه ونجح لاعب المقدوني أليوسكي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيق 41 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه عبدالرحمن غريب بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعدما أكمل تمريرة زميله محمد مجرشي بقدمه في مرمى الحارس فواز القرني.

وفرض الشباب سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 71 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه هتّان باهبري الذي حول عرضية زميله فواز الصقور بقدمه في شباك الحارس محمد العويس. ولم يتوقف هجوم الشباب وتمكن مهاجمه النيجيري إيغالو بتسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني بانيغا ليتلاعب بدفاع الاهلي ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق نقطة عن المتصدر الاتحاد، وبقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز الـ12.

وكان التعاون أوقف مسلسل الخسائر بعدما اكتسح ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه المولدوفي هنريكي لوفانور. وعاد المولدوفي لوفانور ونجح بإحراز الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65، ليختتم زميله كاكو الأهداف بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 82. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الـ 14، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة ليبقى في المركز الرابع. وفاز النصر على مضيفه الفتح 1-0، لينهي النصر الدور الأول في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد 3 انتصارات متتالية، ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز لنجمه أندرسون تاليسكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (75).

