loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

صلاح ينضم لمعسكر المنتخب اليوم


يصل اليوم الاثنين محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا للقاهرة للالتحاق بمعسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وانضم للمنتخب في الساعات الماضية محمد النني لاعب أرسنال وسبقه عمر مرموش نجم شتوتغارت الألماني.
وانطلق أمس الأحد المعسكر المغلق للمنتخب المصري وهو المرحلة الأخيرة من الاستعداد للنهائيات القارية حيث ستسافر البعثة يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون. ويواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات على أمل اللحاق بالمباريات الأولى للمنتخب المصري. وأصيب السولية قبل انطلاق مباراة فريقه الأهلي مع الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي يوم 22 ديسمبر الماضي وكشفت الفحوصات حاجته لفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع للعودة للمباريات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة