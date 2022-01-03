صلاح ينضم لمعسكر المنتخب اليوم

دوليه

يصل اليوم الاثنين محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا للقاهرة للالتحاق بمعسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وانضم للمنتخب في الساعات الماضية محمد النني لاعب أرسنال وسبقه عمر مرموش نجم شتوتغارت الألماني.

وانطلق أمس الأحد المعسكر المغلق للمنتخب المصري وهو المرحلة الأخيرة من الاستعداد للنهائيات القارية حيث ستسافر البعثة يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون. ويواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات على أمل اللحاق بالمباريات الأولى للمنتخب المصري. وأصيب السولية قبل انطلاق مباراة فريقه الأهلي مع الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي يوم 22 ديسمبر الماضي وكشفت الفحوصات حاجته لفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع للعودة للمباريات.

