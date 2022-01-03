ما ذكرته.. ذكره السياسيون

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بداية اتمنى للكويت ولسمو الأمير ولسمو ولي عهده الأمين ولمن يعيش على أرض الكويت الخير والسلامة في العام الجديد 2022 بعد ان طوينا معا عام 2021 بصعوبة من خلال تداعيات ازمة كورونا... واحب ان ابدأ مقالتي في العام الجديد بمتابعة آراء القراء على مقالتي الاخيرة في الاسبوع الماضي عن عدم قبولنا اسلوب قذف هيئتي الشباب والرياضة على اي شخص سواء وزير او وكيل غير مختص ليديرها وهو لا يعلم شيئا عنهما كخبرة وادارة بالقطاعين... فقد تابعت الكثير من السياسيين الذين كتبوا وصرحوا بوسائل التواصل الالكتروني ومن خلال حديثي مع بعض المختصين عدم رضاهم لما يحدث لهيئتي الشباب والرياضة من حيث من سيقودهما خلال الفترة القادمة، حيث بدأ بعض السياسيين بنقد السيرة الذاتية لبعض الوزراء وكيفية توزيعهم على الوزارات بأسلوب من شأنه ان يرجعنا للوراء.. فنحن نتقدم خطوتين بالعافية ونقول نصبر ونتحمل ونبدأ من الصفر لرفع الشأن الرياضي ولكننا نصطدم بتغيرات ونزاعات سياسية بين بعض من اعضاء مجلس الامة والحكومة ليقف القرار السياسي لمدة من الزمن لتنظيم الصفوف ومن ثم نتفاجأ ان الطرفين يتنازعان على مصلحة الكويت (ايجابيا او سلبيا) وفي الاخير يتفقون بأسلوب... أليس كذلك؟ والضحية هو القطاع الشبابي والرياضي... فإذا كان هذا هو الوضع او سيستمر على هذا المنوال فأقولها بصوت عال اهلا بالقطاع الخاص لادارة الرياضة الكويتية لانه الاقدر على ذلك ويمتلك القرار الصائب كونه تدار بعقلية تجارية ورياضية... وعلى الحكومة دعم المنتخبات الوطنية وتسهيل اجراءات تأسيس الاندية التجارية الرياضية الخاصة... فبالتأكيد سيكون الوضع افضل بكثير مما نحن عليه منذ السنوات العشر الماضية... فالقطاع الخاص يستطيع ان يطور الرياضة من منظورين رياضي وربحي... بحيث يقدم ويوفر السيولة الكافية لاستقدام افضل الاجهزة الفنية العالمية واللاعبين المحترفين ويديرهم بعقلية تجارية كما هو موجود في دوريات انكلترا واسبانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا... الخ. فما شدني من تصريحات السياسيين على التشكيل الوزاري الجديد أن هذه الوزارة ستكون هي الاقصر عمرا في تاريخ تشكيل الحكومات وذلك لاسباب واضحة وهي كما يلي: ....... الخ الخ الخ الخ.... أعتقد وضحت الصورة لديكم... والله من وراء القصد.

