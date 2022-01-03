«البحري» يدعو للمشاركة في سباق الدراجات المائية 

محلية

وجهت لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الدعوة لمتسابقي ومحبي رياضة الدراجات المائية في الكويت من المواطنين والمقيمين للاشتراك في سباق الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة والتحمل) والذي سيقام في المنطقة الساحلية المقابلة للجزيرة الخضراء قرب أبراج الكويت يوم الجمعة المقبل. وذكر رئيس اللجنة حسين دشتي أن السباق سيشتمل على ثلاث فئات هي فئة الجالس للمحترفين وفئة الجالس ستوك للمبتدئين الذين لم يسبق لهم المشاركة في بطولات خارجية على أن يكون عمر المتسابق فوق 16 سنة للفئتين وفئة الواقف جونير (2 ستروك) على أن تكون الأعمار من سن 8 سنوات حتى 16 سنة. ويشترط على جميع المتسابقين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة اعتماد موافقة ولي الأمر.

