أخطاء الحكام.. إلى متى؟

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مازالت قرارات الحكام تخلق ردة فعل غاضبة بفعل الاخطاء التي يقعون بها اثناء خوض مباريات دوري الدرجة الممتازة، فنادرا ما تخرج مباراة دون ان تصاحبها احداث واحتجاجات على قرارات الحكام، فنعلم ان كثيراً من الفرق الخاسرة ترمي اسباب الخسارة على الحكام لكن اصبح الامر في دورينا العكس ان قرارات بعض الحكام باتت بشكل مباشر لها تأثير على سير بعض المباريات ونتائجها. وندرك ان حكامنا يسعون الى أن يكونوا على مستوى عال وبعيدين عن الشبهات والكثير منهم مجتهدون ويعملون على تطوير انفسهم والاستفادة من الاخطاء مع عمل الاتحاد على التعاقد مع السويسري مايك بوسلر مديرا فنيا للجنة الحكام لكن يبدو ان دوره فقط المراقبة على الورق حيث لم نلمس اي تطور فعلي للتحكيم في ظل وجود تقنية الفيديو «الفار» التي وجدت لكي يكون عاملا مساعدا للحكم يلجأ لها في حال وجود لغط حول حالات معينة.

الا انه لم يعد ينفع «الفار» طالما ان الحكم لم يكن قادرا على تطوير نفسه ويتعامل بعقلانية مع مجريات المباراة والاخطاء التي تحدث ولا يعني ان فهم الحكم بجميع قواعد التحكيم كافية ان لم تكن شخصية الحكم حاضرة ويكون واثقا من نفسه وغير متردد في اتخاذ القرارات السليمة وهذا ما يظهر ان الكثير من حكامنا يعانون من فقدان الثقة في النفس مع ادراكنا ان هناك ضغوطاً تقع على الحكم خلال المباريات سواء من اللاعبين او الاجهزة الفنية والادارية او الجماهير لكن هذا ليس مبررا ان يظل بعض الحكام يرتكبون نفس الاخطاء من مباراة لاخرى دون ان يعملوا على الارتقاء بمستوياتهم. كما ان العلة التي تبقى غائبة عن الكثير ان اغلب الحكام لم يمارسوا اللعب فهم مجرد عشاق اللعبة وهذا لايعني بالضرورة ان يكون الحكم لاعبا سابقا لكي ينجح بل ان هذا عامل اضافي لنجاح الحكم بجانب الثقة في النفس.

وما حدث اثناء مباراة الكويت والنصر من قبل الحكم علي عباس من اخطاء واتفق الكثير سواء من خبراء التحكيم او المتابعين على انه لم يوفق بها بطرده للاعب النصر بيير سانج او احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة للكويت، كما ان تصرفات الحكم يوسف نصار باتخاذه قرارات غير موفقة اثناء لقاء القادسية والسالمية والحكم عبدالله جمالي ايضا يؤخذ عليه عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح كاظمة في مباراته ضد الكويت فهذه حالات واضحة تكشف مدى مستوى التحكيم لدينا وان كنا نرفض التصرفات البعيدة عن الاخلاق الرياضية بمحاولة الاعتداء على الحكام التي بدرت من حارس القادسية خالد الرشيدي او من مدرب النصر سلمان عواد.

لكن علينا ان ننظر بعين العقل والهدوء الى الاسباب التي دفعت الرشيدي وعواد وهما من اصحاب الاخلاق الرفيعة لاتخاذ مثل هذا التصرف، والذي جاء على ما يبدو بعدما طفح بهما الكيل من جراء القرارات التحكيمية غير الموفقة، ولايعني ذلك تبريراً لهما بل هو تصرف غير مقبول بل ويستحقان العقوبة التأديبية ولكن في المقابل لابد من ان يضع الاتحاد برئاسة الشيخ احمد اليوسف وبصفته ايضا رئيسا للجنة الحكام حدا لتواضع مستوى بعض الحكام والاهم من ذلك ان يفعّل نظام العقوبات على الحكام الذين يصرون على الخطأ في اغلب المباريات، وليس امامه سوى جلب حكام من الخارج ليبعد الحكم الكويتي عن الانتقادات العنيفة طالما ان البعض منهم لايريد ان يطور نفسه لا حكم الساحة و لاحكام تقنية الفيديو «الفار» وخصوصا ان المنافسة ستزيد كثيرا في المباريات القادمة.

