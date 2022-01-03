باريتو مدرباً لبرقان

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يصل البلاد اليوم المدرب البرتغالي ماريانو باريتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في نادي برقان خلفاً للوطني أنور يعقوب الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الساحل في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، وتراجع الفريق إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط. ويمتلك المدرب البرتغالي خبرة في الملاعب الخليجية حيث سبق له تدريب النصر والفيصلي السعوديين، والأهلي البحريني بالإضافة إلى أندية بوروسيا دورتموند الألماني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي ولوكوموتيف الروسي، ومنتخبي غانا وأثيوبيا، بالإضافة إلى عدة أندية أوروبية أخرى.

