كاظمة يطالب بحكام أجانب لمباراتيه المقبلتين

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خاطب نادي كاظمة اتحاد الكرة رسمياً بشأن توفير حكام أجانب لمباراتيه المقبلتين في الدوري الممتاز أمام القادسية غداً والسالمية يوم 11 يناير الحالي. وجاء في كتاب كاظمة الممهور بتوقيع أمين السر يوسف بوسكندر ما يلي: «نظرا لاهمية الجولتين القادمتين 8 و9 بالنسبة لفريق النادي لمواصلة تصدره ترتيب الفريق وعطفا على ما وصل اليه مستوى التحكيم من كثرة الاحتجاجات والاعتراضات والتعدي على طاقم التحكيم بسبب القرارات المشكوك في صحتها والتي اثرت بشكل كبير على نتائج المباريات ومن ضمنهم فريق النادي. لذا نتقدم اليكم بطلب اسناد المباراتين القادمتين في الجولتين الثامنة والتاسعة الى طاقم تحكيم أجنبي أو خليجي كامل (ساحة وفيديو مساعد) وذلك من أجل ضمان وسلامة سير المباريات ولرفع الحرج عن حكامنا الوطنيين والاتحاد.