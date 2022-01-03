«أزرق السلة» أنهى معسكره ويعود غداً

محلية

أنهى منتخب كرة السلة معسكره التدريبي في مدينة اسطنبول التركية الذي كان يقيمه استعداداً لدورة الألعاب الخليجية التي تأجلت من يناير الحالي إلى مايو المقبل. وسيعود وفد المنتخب غداً إلى البلاد على أن يدخل في حجر صحي لمدة 3 أيام قبل أن يلتحق اللاعبون بأنديتهم. وكان الأزرق خاض عددا من المباريات الودية مع فرق المقدمة في تركيا إذ تمكن مدرب الفريق التونسي عادل التلاتلي من اشراك جميع لاعبيه والوقوف على مستوياتهم بصورة قريبة. وكان اتحاد اللعبة قرر استئناف بطولة دوري الدرجة الممتازة والدرجة الأولى في 16 يناير المقبل من أجل منح لاعبي المنتخب الفرصة لالتقاط انفاسهم ومعاودة التدريب مع انديتهم قبل ان يخوضوا المنافسات. ويتصدر الكويت ترتيب الدوري بـ9 نقاط بفارق نقطة عن كاظمة الثاني، يأتي بعدهما الجهراء 7 نقاط، ثم القادسية والقرين وبرقان بـ 6 نقاط لكل منهما. وكان دوري الدرجة الممتازة توقف في أوائل ديسمبر الحالي لافساح المجال للمنتخب من أجل الاعداد الجيد، كما توقف دوري الدرجة الأولى في 20 ديسمبر.