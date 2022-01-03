كأس الدبوس في «الهجن» للمري

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فازت الذلول فرحة ملك محمد المري بكأس المغفور له سلمان الدبوس بعد تفوقها في السباق المخصص للقايا قعدان ضمن سباقات نادي الهجن أول من أمس، وجاءت الذلول درة لزايد العتيبي في المركز الثاني و«الفاتنة» لغدير الراشدي في المركز الثالث. كما فازت الذلول العزيل ملك مبارك القحطاني بكأس النادي المخصصة للقايا ابكار. وتفوقت الذلول ممدوح لفلاح الهاجري بالشوط الثاني والذلول وحش لنواف الدوسري بالشوط الثالث و«شاهين» لخالد مدعث بالشوط الرابع و«مخيفة» لماجد الظفيري بالشوط الخامس و«معاند» لماجد الظفيري بالشوط السادس. وفازت الذلول دراغانوف لاحمد المري بالشوط السابع و«مبلش» لماجد الظفيري بالشوط الثامن و«بلشة» لمحمد المري بالشوط التاسع و«اشيقر» لعبد الله الهاجري بالشوط العاشر و«ظن» لفلاح الهاجري بالشوط الحادي عشر.