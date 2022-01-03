شوية ميّ اغرقوا الحيّ!

الاخيرة

هطلت الأمطار على الكويت فأغرقت كل شيء، وشاهدت وأنا في طريقي للمدينة تناثر الحصى من الطرق الجديدة، كما لاحظت غرق كثير من الطرق والمناطق القديمة والجديدة لا فرق، وبدأت أكذوبة أن السبب نزول كذا ملم من الأمطار كذريعة ومبرر لما حدث ولم يقل لنا هؤلاء لماذا لم تغرق الطرق والمناطق في أوروبا وآسيا، حيث الأمطار الغزيرة طوال العام؟ واضح أن الفارق هو في ذمم من يقومون بتلك الأعمال والأهم ذمم من يراقبهم!

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وكلما نزل مطر على دول خليجية أو عربية وغرقت شوارعها تسابق البعض عندنا للقول إن تلك الدول لا تملك شبكة تصريف مياه الأمطار كالتي نملكها في الكويت، هذه الحقيقة سببها أنهم لا يرون جدوى من خلق تلك الشبكة شديدة الكلفة لأمطار غزيرة ستنزل أو لا تنزل لفترات قصيرة خلال العام، وأن شبكات تصريف مياه الأمطار لن تحمي في النهاية أحداً من الغرق، بدلالة الحالة الكويتية الكوارثية والتي تنتهي دائماً كحال الدول الأخرى بسحب المياه الفائضة بالمضخات وتكفل عمليات التبخر بما تبقى...

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آخر محطة:

1- مازلنا نتساءل عن حكمة وجود شبكات تصريف مياه الأمطار المكلفة، ولماذا لا توجه مياه الأمطار المتجمعة فيها إلى خزانات ضخمة في الوفرة والعبدلي كي تخلط بالمياه الجوفية وتستخدم للزراعة وتربية الماشية.

2- أحد مخاطر توجيه مياه الأمطار للبحر أنها تسحب في طريقها كماً هائلاً من الأوساخ لترميها في جون الكويت شبه المغلق، حيث يقتات عليها السمك فتصيبه الأمراض والأوبئة.. لهذا السبب تمتنع الناس في الهند وما حولها عن أكل الأسماك في موسم الأمطار (المانسون).

3- أحد إشكالات تحويل مياه الأمطار للبحر، أنه في حال المدّ ترجع مياه الأمطار للخلف وتخرج كالينابيع من المناهيل.

