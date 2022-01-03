«ثلوج اللوز».. تبوك تعج بالزوار وأهلها يستقبلون الجنرال الأبيض بـ«الدحة»

الاخيرة

جذبت مناظر الثلوج، وهي تغطي جبال اللوز في تبوك شمال السعودية، حماس الأهالي والزوار لتجربة العيش في المناطق الثلجية والاستمتاع بها، في الوقت الذي تسابق الكثير إلى توثيق تلك المشاهد بالصور ومقاطع الفيديو التي راجت على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتربّع الثلوج سنوياً على قمة «جبل اللوز» خلال فصل الشتاء ليكتسي وشاحاً أبيض يُبهر زواره بجماله الساحر الأَخَّاذ وهو وجهة مثالية لمَن يرغب بقضاء عطلة شتوية مليئة باللحظات المميزة لذلك يقصدها هواة الرحلات والمغامرة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الغرانيتية، بالإضافة إلى رسوم صخرية متعددة ذات بُعد تاريخي كبير ترجع إلى أكثر من 10 آلاف عام.

يشار إلى أن اللوز هي سلسلة جبال تقع شمال غربي السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي مدينة تبوك. ويبلغ ارتفاع السلسلة 2580 مترا فوق سطح البحر. ومع استمرا تساقط البرد والثلوج على شمال المملكة، وثق عدد من السعوديين مشاهد «الجنرال الأبيض» يحل ضيفاً على تلك المناطق. كما أظهرت عشرات الفيديوهات والمقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاء أهالي منطقة تبوك بتساقط الثلوج على طريقتهم الخاصة، حيث أدى بعض الأهالي رقصة «الدحة» الشهيرة شمالا، للاحتفال بهذا الرداء الأبيض الذي غطى سفوح جبل اللوز إثر موجة ثلوج اجتاحت المنطقة.

