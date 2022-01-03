ابنة شيرين تحرجها: لا أسمع أغاني ماما

الاخيرة

أحرجت ابنة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والدتها، في لقاء بث ليلة رأس السنة على إحدى القنوات الفضائية المصرية، في مقابلة هي الأولى للنجمة بعد طلاقها من حسام حبيب. وسألت إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» ابنة شيرين هناء، عن أغاني والدتها، لترد الفتاة بالنفي، مبينة أنها عادة تسمع أغاني شيرين فقط عند تواجدهما سوياً.

كما كشفت هناء أنها لا تعرف أسماء أغاني والدتها، لترد شيرين «دي طالعة تهزأني». وتابعت هنا أن أفضل أغنية قريبة لقلبها هي «كلها غيرانة». كذلك أوضحت ابنة النجمة المصرية، أن صديقاتها لا يعرفن أغاني والدتها لأنهن يسمعن أغاني غربية. من جانبها، قالت مريم، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأكبر سناً، وهي في الصف الثالث متوسط، إنها ترى والدتها طيبة للغاية، وتحب جماهيرها. وقالت «هناء أختي عايزة تبقى ممثلة، لأنها على طول بتحاول تمثل». يذكر أن شيرين أعلنت طلاقها في بيان رسمي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية ديسمبر الماضي، مضيفة أن أسباب الطلاق «تخصها وحدها»، مشددة على أنه «لا داعٍ للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

