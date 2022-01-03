.. «يا غريقاً يستغيث بغريق»

نهار الحدث

رغم تحذيرات الارصاد الجوية والتنبؤ المسبق بهطول أمطار غزيرة، فإن الجهات المعنية في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لم تتخذ الاحتياطات المطلوبة والكفيلة بتجنب كارثة الغرق حيث تحولت كثير من مناطق البلاد إلى ما يشبه الأنهار يوم امس وغرقت بعض الطرق السريعة والانفاق وأوقفت حركة السير وتراكمت المياه في سراديب بعض المنازل والمدارس، وطالت حتى دور العبادة.

وتحولت مياه الامطار الى سيول متدفقه في وقت استنفرت فيه الجهات المعنية وأعلنت جهوزيتها للتدخل الفوري لمواجهة العاصفة، بينما فشلت شبكة تصريف مياه الامطار في بعض المناطق باستيعاب كميات المياه، ما استدعى فرق الطوارئ في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق إلى التدخل وسحب كميات المياه التي تجمعت في الشوارع الداخلية ، فيما تعاملت فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء مع البلاغات عن الأعطال الطارئة بسبب الأمطار.

من جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة? والهيئة العامة للطرق والنقل البري م. عبدالله العجمي عن تواجد مكثف لفرق الاشغال وهيئة الطرق والنقل البري للتعامل مع تجمعات مياه الامطار واغلاق بعض الانفاق احترازيا ، لافتا الى وجود بعض التجمعات في اماكن مختلفه ويتم التعامل معها بشكل فوري.

وشدد العجمي على مرتادي الطرق بتوخي الحذر الى جانب الابتعاد عن الطرق المتضررة جراء الامطار حفاظا على سلامتهم واحداث ربكة مرورية، موضحا ان بعض الطرق السريعة حدثت بها تجمعات لمياه الامطار وجار عمل اللازم من خلال الفرق المنتشرة لتصريف مياه الامطار.

ولفت العجمي الى اغلاق بعض الانفاق التي تجمعت بها مياه الامطار احترازيا وسوف يتم فتح تلك الانفاق الكائنة في شارع الغزالي وطريق الدائري السادس بالجهراء فور توقف الامطار وانسيابية حركة المرور فيها، مشيرا الى أن فرق الطوارئ تمركزت في مواقع عدة لضمان عدم تجمُّع مياه الأمطار على الطرق الداخلية والخارجيه ، داعيا مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقد أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن محطات الرصد التابعة لها سجلت معدلات أمطار متفاوتة وآخذة بالتصاعد أعلاها حتى الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد 34.25 ملليمترا في محطة مطار الكويت الدولي وفي مدينة صباح الأحمد 33.7 ملليمترا. وقالت الإدارة في بيان إن محطاتها سجلت في العبدلي شمالي البلاد معدل أمطار بلغ 32.22 ملليمترا وفي مدينة الجهراء 28 ملليمترا في حين سجلت محطاتها في كل من السالمي غربي البلاد والأدعمي 27.6 ملليمترا.

وذكرت أن كمية الأمطار المسجلة في محطة الرصد بمنطقة السالمية بلغت 24.3 ملليمترا وفي مدينة الكويت 22 ملليمترا وفي كيفان 21.3 ملليمترا وفي الجابرية 16.5 ملليمترا وفي الرابية 23.85 ملليمترا وفي النويصيب 12.80 ملليمترا.

