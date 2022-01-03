«الطيران المدني»: حركة الملاحة الجوية في المطار طبيعية

نهار الحدث

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أمس الأحد إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة سعد العتيبي في تصريح لـ(كونا) أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية مؤكدا أنه تم تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التشغيلية في (الطيران المدني) للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن البلاد تتأثر بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع أمواج البحر أكثر من ست أقدام.

