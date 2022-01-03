«الشؤون»: الأمور تحت السيطرة في مجمعات دور الرعاية

نهار الحدث

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن جميع نزلاء الدور الايوائية داخل إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبيخات بخير، وأن «الأمور داخل المجمع طيبة وتحت السيطرة».

وقال شعيب إن «عمليات الصيانة الموسعة التي أجرتها الوزارة خلال شهري سبتمير وأكتوبر الماضيين، أسهمت وبصورة فاعلة في تجنب حدوث أضرار بالغة أو خرير مائي قوي بالدور الايوائية، أو تجمعات واسعة لمياه الأمطار، لاسيما عقب قيام الوزارة بتسليك المناهيل كافة تحسباً لهول الأمطار خلال موسم الشتاء». وأضاف أن «لجنة متابعة تنفيذ أعمال عقود الصيانة والتشغيل في دور الرعاية، تتابع الأمر عن كثب، إلى جانب ذلك جميع مديري الدور الايوائية على رأس عملهم في المجمع لمتابعة الأوضاع والتحرك سريعاً في حال حدوث أي طارئ».

إلى ذلك، أجرى وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية بالانابة حمد الخالدي جولة تفقدية على دور الرعاية للاطمئنان على سلامة النزلاء، والتأكد من عدم تضرر المباني الايوائية، مؤكدا أن الأمور بخير، والوزارة على أتم الاستعداد لأي طارئ يحدث لا قدر الله.

