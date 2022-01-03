المناطق المنكوبة.. «إني أغرق»!

نهار الحدث

فيما شهدت البلاد يوم أمس أمطاراً غزيرة تسببت بإغراق بعض الطرق، استنفرت قطاعات وزارة الداخلية، والقوة العامة للاطفاء العام، والطوارئ الطبية والجهات الحكومة لتقديم المساعدات للعالقين في الطرقات والاماكن البرية، وقام رجال المرور بإغلاق بعض الطرق الرئيسة والفرعية بسبب تجمع المياه فيها وذلك لتسهيل عمل الجهات المختصة لسحب المياه والمركبات العالقة واصلاح الخلل في الطرقات، كما تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية نحو 100 بلاغ عن وجود حالة عالقة في كل محافظات البلاد وايضا تلقت غرفة عمليات قوة الاطفاء العام نحو 103 بلاغات بالشأن ذاته، وقد تعاملت وزارات الدولة مع البلاغات وتم استنفار الاجهزة للتعامل مع البلاغات والمحافظة على ارواح المواطنين والمقيمين.

ومن ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها انه نظرا لموجة الامطار التي تشهدها البلاد، قامت الوزارة بإغلاق بعض الطرق الرئيسة والفرعية مؤقتا، وذلك لما نتج عنها من تجمعات للمياه في بعض المناطق، فقامت الادارة العامة للمرور باغلاق بعض الطرق الرئيسة والفرعية مؤقتا وذلك لاتاحة الفرصة للجهات المعنية بازالة تجمعات المياه. وقامت إدارة المرور باغلاق عدد من الشوارع منها «من اسفل جسر الغزالي على الدائري الخامس باتجاه الجهراء، وشارع دمشق باتجاه الدائري الثاني، واغلاق مدخلين في الرابية من جسر الغزالي على الدائري الخامس الرئيس باتجاه السالمية، وشارع الخطابي باتجاه الجهراء وشارع أم المؤمنين ايضا تم اغلاقه وذلك لتجمع المياه بشكل كبير، وطريق الكندا دراي مع الغزالي باتجاه الجهراء مع الغزالي، وتقاطع نادي الفحيحيل القادم من الفحيحيل السريع، ومدخل الشعيبة الصناعية باتجاه النويصيب، وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المغرب السريع باتجاه الاحمدي، وايضا مدخل الدائري الرابع مع المغرب باتجاه المدينة، واغلاق دوار القدس 250 في منطقة مبارك الكبير، وشارع الغوص بين 208 و350، واغلاق فرعي الفروانية والغزالي باتجاه المدينة.

واهابت الداخلية بالجميع توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رجال الامن حفاظا على سلامة الجميع.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، مهيبة بمستخدمي الطريق والمتواجدين حالياً بالمخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، مشيرة إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) أو عمليات الدفاع المدني (1804000) لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

وناشدت الإدارة المواطنين والمقيمين مرتادي البحر بضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل (1880888) عند مواجهتهم لأي حالة طارئة.

ومن جانبها أعلنت الادارة العامة لقوة الاطفاء العام عن تلقيها 103 بلاغات بشأن الامطار حتى ظهر يوم أمس، فقد ذكرت الادارة في بيان لها بخصوص عدد البلاغات الخاصة بالأمطار التي تعاملت معها فرق الإطفاء منذ صباح يوم الأحد وحتى الساعة 12 ظهرا، حيث تعاملت الفرق مع 103 بلاغات وتم انقاذ مئة وستة أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات المياه بالطرق وفي المنازل، وقد تركزت معظم البلاغات في محافظتي حولي والفروانية ومن المتوقع زيادة عدد البلاغات خلال الساعات القادمة اذا استمر هطول الأمطار.

