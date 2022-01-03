مشاهدات.. مطرية!

نهار الحدث

إنقاذ 106 أشخاص عالقين بسبب الأمطار.

«الحرس الوطني» شارك في التعامل مع الأمطار وقام بعملية إنقاذ شخص عالق في جسر الغزالي.

غرق العديد من المركبات في منطقة سلوى وصباح الناصر.

مواطنون وثقوا الفيديو وصول المياه إلى منازلهم.

«المرور» أغلق 6 أنفاق وهي: «الغزالي والمنقف والمغرب السريع مع الرابع والسادس مع صناعية الجهراء وطريق جمال عبدالناصر والمنقف باتجاة الفحيحيل».

طيور النورس تجمعت في الساحات الترابية في منطقة بيان لكثرة تجمع المياه فيها.

الشوارع الداخلية لمنطقة أبو فطيرة كانت خارج الخدمة.

جالت حاويات القمامة في الشوارع الداخلية للمناطق بدلاً من المركبات.

منطقة كبد: مياه الأمطار دخلت «حرم» بيوتنا.

أصحاب الماشية في منطقة كبد لجأوا إلى إدخال ماشيتهم داخل غرف النوم خشية الغرق.

مواقف مستشفى الأحمدي شهدت سيولاً جارفة.

زوارق الإطفاء جابت في الطرقات الداخلية للمناطق.

رجال الإطفاء نفذوا عملية إنقاذ بالقوارب المطاطية في جسر الغزالي.

تكبدت القسائم قيد الإنشاء خسائر كبيرة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

مياه الأمطار اختلطت بالمجاري

كشف رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي، عن طفح مياه الأمطار واختلاطها بمياه المجاري في بعض طرقات مدينة صباح الأحمد.

وقال في فيديو بثه عبر حسابه، طفح مياه الأمطار مع مياه المجاري، ما تسبب في إغلاق الدائري الجنوبي الشرقي للمدينة.

61 ملم نسبة الأمطار

في «الجابرية»

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن أعلى نسبة أمطار سجلت حتى الآن في منطقة الجابرية بواقع 61 ملم، متوقعا أن تخف الموجة المطرية قليلا خلال الساعات المقبلة على أن تعاود مرة أخرى قوتها بعد عصر اليوم «أمس».

توقف التطعيم أمس بمركز جسر جابر

توقف مركز جسر جابر للتطعيم عن تقديم الخدمة أمس الأحد، وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن هذا الاجراء يأتي بسبب الأحوال الجوية وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

«الكهرباء»: تقديم البلاغات

عبر «MEW-152»

دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عملاءها لتقديم بلاغات عن انقطاع التيار الكهربائي عبر تطبيق MEW-152، وذلك في ظل ما تشهده البلاد من هطول أمطار غزيرة.

«الأشغال»: «المد البحري»

أثَّر على تصريف المياه

قال مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الأشغال المهندس أحمد الصالح إن حالة المد البحري في الساعات المقبلة، يمكن أن تؤثر على كميات تصريف المياه في شبكة صرف الأمطار، خصوصا في ظل هطول كميات بمعدلات كبيرة.

وكشف الصالح في تصريح صحافي عن وجود تجمعات مياه في منطقة جنوب السرة، تحديدا الطرق المؤدية إلى مستشفى جابر، داعيا مراجعي المستشفى إلى مراجعة مستشفى مبارك بدلا من مستشفى جابر لحين انتهاء فرق الطوارئ من سحب المياه المتجمعة.

